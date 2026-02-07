Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An

Thúy Liễu
Thúy Liễu
07/02/2026 20:19 GMT+7

Những ngày giáp tết, bộ đội TP.HCM tổ chức chương trình Tết quân dân đến người dân xã đảo Thạnh An, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biển đảo.

Ngày 7.2, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức chương trình Tết quân dân Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã đảo Thạnh An, mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa.

Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tặng quà tết cho các lực lượng làm việc, người dân tại xã đảo Thạnh An

ẢNH: HỮU TÂN

Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", chương trình tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân xã đảo; đồng thời tri ân các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển, đảo yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chuỗi hoạt động của chương trình diễn ra xuyên suốt trong ngày 7.2 với nhiều nội dung thiết thực. Mở đầu là lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ấp Thạnh Hòa). Sau đó, chương trình chính thức khai mạc tại Trường mầm non xã Thạnh An, đồng thời tổ chức hàng loạt hoạt động chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 2.
Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 3.
Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 4.
Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 5.
Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 6.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức chợ xuân 0 đồng, cắt tóc miễn phí, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con xã đảo Thạnh An

ẢNH: HỮU TÂN

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động phục vụ trực tiếp đời sống người dân như: khám, tư vấn và điều trị các bệnh về mắt miễn phí; tổ chức gian hàng phở 0 đồng; chợ xuân 0 đồng lan tỏa yêu thương; cắt tóc 0 đồng; các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật mừng xuân. Bên cạnh đó, công trình văn hóa - thể dục thể thao tại tuyến đường liên ấp Thạnh Bình - Thạnh Hòa cũng được khánh thành, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân xã đảo.

Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 7.
Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 8.
Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 9.

Người dân xã đảo Thạnh An với những phần quà cho tết thêm đầm ấm

ẢNH: HỮU TÂN

Sau các hoạt động thăm hỏi, chương trình tổ chức ăn tết cùng ngư dân và nhân dân xã đảo, tạo không khí sum vầy, gắn kết giữa lực lượng vũ trang với người dân địa phương. Chương trình khép lại bằng đêm nghệ thuật và trao giải các hội thi vào buổi tối cùng ngày.

Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 10.
Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 11.
Bộ đội TP.HCM mang 'Tết quân dân' đến với bà con xã đảo Thạnh An- Ảnh 12.

Tối cùng ngày, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ bà con xã đảo

ẢNH: HỮU TÂN

Thông qua chương trình Tết quân dân, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, an sinh xã hội. Đồng thời lan tỏa tình cảm, trách nhiệm của đất liền đối với xã đảo Thạnh An, góp phần để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây đón xuân trong không khí ấm áp, an vui và trọn vẹn nghĩa tình.

Xuân chiến sĩ 2026: Gần 5 tỉ đồng chăm lo tết vùng biên

Xuân chiến sĩ 2026: Gần 5 tỉ đồng chăm lo tết vùng biên

Chương trình Xuân chiến sĩ năm 2026 do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp tỉnh Lâm Đồng tổ chức với nhiều hoạt động chăm lo tết như trao hơn 2.500 phần quà, khởi công và bàn giao nhiều công trình an sinh...

