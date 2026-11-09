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    Bộ GD-ĐT lên kế hoạch phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra đánh giá

    Tuệ Nguyễn
    Tuệ Nguyễn

    Để chống bệnh thành tích, Bộ GD-ĐT nêu rõ, không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp, kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân.

    Bộ GD-ĐT ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 37/CT-TTg về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong GD-ĐT, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT tại Chỉ thị số 37, xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, sản phẩm và thời hạn hoàn thành.

    Bộ GD-ĐT lên kế hoạch phòng gian lận thi cử, kiểm tra đánh giá - Ảnh 1.

    Vụ sai phạm thi tốt nghiệp THPT ở điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang gây chấn động dư luận

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Kế hoạch nêu mục tiêu chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa; thực hiện nhất quán phương châm "học thật, thi thật, đánh giá thật".

    Kế hoạch xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, có yêu cầu về nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và ý thức liêm chính, cho nhà giáo, cán bộ quản lý; giáo dục ý thức trung thực cho người học. Các hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm pháp lý được phổ biến vào đầu năm học, trước các kỳ kiểm tra, thi, bảo vệ luận văn, luận án.

    Bộ GD-ĐT cho biết sẽ rà soát, hoàn thiện quy chế thi, quy định kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa ở tất cả cấp học, trình độ đào tạo; bổ sung nhận diện phương thức gian lận mới, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ cao để gian lận; quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm, quy trình kiểm soát, cơ chế kiểm soát chéo, lưu vết và trách nhiệm giải trình.

    Về đổi mới thi đua, khen thưởng, chống bệnh thành tích, Bộ GD-ĐT nêu rõ, không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp, kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân. Nghiêm cấm chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm.

    Bộ GD-ĐT sẽ có hướng dẫn sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại tại khâu có nguy cơ cao, trước hết với kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi chọn học sinh giỏi quốc gia; xây dựng lộ trình thi trên máy tính; hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi; xây dựng cơ sở dữ liệu phân tích, đối sánh kết quả để cảnh báo bất thường.

    Kế hoạch cũng nêu yêu cầu hướng dẫn cơ sở đào tạo hoàn thiện quy định về liêm chính học thuật; phòng ngừa, xử lý đạo văn, sao chép, thuê làm bài, học thay, thi hộ, gian lận trong nghiên cứu khoa học và sử dụng trí tuệ nhân tạo trái quy định trong học tập, nghiên cứu, bảo vệ luận văn, luận án.

    Đồng thời, đổi mới phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng quá trình và sản phẩm học tập, nghiên cứu khoa học; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận trong nghiên cứu khoa học, thi kết thúc học phần, thi cuối khóa, bảo vệ luận văn, luận án.

    Kế hoạch yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các kỳ thi và việc thực hiện quy chế tại địa phương, cơ sở; vận hành cơ chế tiếp nhận phản ánh, tố giác; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học - Công nghệ về giải pháp kỹ thuật, công nghệ phục vụ phòng ngừa, phát hiện gian lận.

    Chỉ thị 37 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20.10.2026 yêu cầu kiên quyết ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi như thi hộ, học thay, đạo văn, sửa điểm, lộ lọt đề thi, cũng như việc sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận; bao che, tiếp tay hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động đến kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá và thi. Chỉ thị yêu cầu xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

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