Vụ án gian lận thi cử có tổ chức: Từ nghi vấn 147 điểm 10 toán

Khởi tố 29 bị can, trong đó 7 bị can bị bắt tạm giam

Vụ án gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Tuyên Quang được bắt đầu từ những nghi ngờ của cộng đồng mạng xã hội. Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 (ngày 1.7), trên các trang mạng xã hội bắt đầu đăng tải và lan truyền bài viết bóc tách số liệu kèm theo bảng điểm chụp màn hình điểm thi tốt nghiệp của dải số báo danh liền kề nhau, gồm 328 thí sinh (TS) tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ngay khi có phản ánh từ dư luận và báo chí, Bộ GD-ĐT lập tức thành lập đoàn kiểm tra khẩn cấp ngày 2.7, trước khi cơ quan công an khởi tố vụ án.

Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang chính thức khởi tố vụ án về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngày 9.7, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp báo để thông báo về vụ việc. Tại cuộc họp báo, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan này đã khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi; bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, thông tin về vụ án gian lận thi cử tại Tuyên Quang ẢNH: TUẤN MINH

Ngày 17.7, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (giáo viên văn kiêm thư ký điểm thi) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Buổi chiều cùng ngày, Bộ Công an chính thức rút hồ sơ vụ án từ Công an tỉnh Tuyên Quang để trực tiếp thụ lý điều tra. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can. Khi vụ việc do Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, 27 bị can bị khởi tố. Sáng 5.8, tại cuộc họp báo do Bộ GD-ĐT tổ chức, đại diện Bộ Công an cho biết hiện đã có 29 bị can bị khởi tố, 7 trong số đó bị bắt tạm giam.

Bất thường phổ điểm không chỉ với năm nay

Thống kê dữ liệu điểm thi cho thấy, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán thì 147 bài thuộc về TS dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tập trung ở 13 trong tổng số 15 phòng thi. Các thống kê cũng cho thấy dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx ghi nhận 328 TS đạt từ 9 điểm trở lên với điểm trung bình 9,58.

Phổ điểm môn địa năm 2025 - 2026 ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang cho thấy chỉ dấu bất thường không chỉ có ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ẢNH: QUÝ HIÊN

Ngày 23.7, Báo Thanh Niên tiếp tục phát hiện những dấu hiệu bất thường trong kết quả thi ở một số môn khác ngoài môn toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Thống kê ở cùng dải số báo danh có 147 bài thi đạt điểm 10 môn toán cho thấy có 198 TS chọn thi môn tiếng Anh và 111 bài thi thuộc nhóm điểm giỏi (trên 8 điểm), qua đó cho thấy sự dịch chuyển "cực kỳ phi logic" của phổ điểm tới nhóm này. Phân tích dữ liệu điểm thi cũng cho thấy những bất thường về kết quả thi ở các môn hóa học, sinh học, lịch sử và địa lý tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Những bất thường không chỉ xảy ra với phổ điểm thi của TS ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Khi xem lại dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của TS ở điểm thi này, cũng có những chỉ dấu khác thường.

Chẳng hạn như với môn địa, đường biểu diễn phổ điểm môn này năm ngoái dựng ngược lên từ mốc 9,25 điểm. Có 60 em dự thi thì 53 em đạt từ 9 trở lên, trong đó 27 em đạt điểm 10 (45%); hoặc phổ điểm môn sử năm ngoái cũng đã kỳ quặc: số em được điểm 10 nhiều hơn số em được 9,75 hoặc 9,5.

Tại cuộc họp báo sáng 5.8, PV Thanh Niên đã nêu phát hiện trên với Bộ GD-ĐT. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết Ban Chỉ đạo thi quốc gia ghi nhận ý kiến này và sẽ tiếp tục cho kiểm tra, xác minh.