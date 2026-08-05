Bộ GD-ĐT nói gì về trách nhiệm của ngành sau gian lận thi ở Tuyên Quang?

Trách nhiệm chính là của UBND tỉnh Tuyên Quang

Tại cuộc họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sáng nay 5.8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, trách nhiệm chính để xảy ra gian lận thi ở điểm thi này là của địa phương. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cũng tiếp thu ý kiến của dư luận và các chuyên gia để tăng cường trách nhiệm của mình.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng trả lời tại họp báo ẢNH: TUẤN MINH

Ông Phạm Ngọc Thưởng nói: "Sai phạm nghiêm trọng xảy ra là điều vô cùng đáng tiếc và đau xót. Trong kết luận chỉ đạo của Phó thủ tướng đã nêu rất rõ trách nhiệm: "UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc để mất an toàn kỳ thi theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành giáo dục".

Về phía trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, chúng tôi nghiêm túc tiếp thu ý kiến của dư luận và các chuyên gia để tăng cường công tác quản trị kỳ thi và quản trị rủi ro tốt hơn nữa, chứ không chỉ đơn thuần là ban hành thêm quy chế".

Trước câu hỏi của báo chí về giải pháp công nghệ giám sát phòng thi trong tương lai, ông Thưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để gian lận thi. Hiện nay, cơ quan an ninh đã khuyến khích các địa phương sử dụng máy quét an ninh cầm tay tại các điểm thi để kiểm soát thiết bị di động.

Về phương án lắp camera giám sát trực tiếp trong phòng thi cho các năm tới, ông Thưởng cho biết, đây là giải pháp khó và tiềm ẩn rủi ro lớn. Toàn quốc có tới hơn 2.500 điểm thi và hơn 54.000 phòng thi, nếu chỉ cần một phòng thi gặp sự cố đường truyền mạng hoặc không ngắt kết nối an toàn thì hậu quả pháp lý cực kỳ rắc rối.

Vì thế, yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định. Cán bộ coi thi phải được tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm công vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng để nói không với tiêu cực và sự can thiệp từ bên ngoài.

"Tổ chức kỳ thi là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương theo đúng phân cấp rõ ràng", ông Thưởng nói.

Chưa cần lắp camera giám sát phòng thi ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Ông Thưởng cũng đánh giá về sai phạm liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang là "đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp, gây dư luận tiêu cực đến uy tín ngành giáo dục và làm suy giảm niềm tin của xã hội".

Mô hình thi tốt nghiệp THPT nhiều năm qua đã được xã hội ghi nhận, đánh giá cao vì thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 29: giảm áp lực học tập, giảm tốn kém tối đa cho học sinh, phụ huynh và xã hội nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy cao để xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng quản lý giáo dục và làm căn cứ xét tuyển đại học, cao đẳng.

Hiện nay, 100% các trường đại học đều sử dụng kết quả thi này để xét tuyển với tỷ lệ chỉ tiêu chiếm từ 40 - 70%.

Nhưng một vụ việc tiêu cực xảy ra tại Tuyên Quang đã làm xuất hiện một số ý kiến đòi hỏi xem xét lại toàn bộ mô hình thi, đòi tách kỳ thi, gây ảnh hưởng cực kỳ lớn đến uy tín chung.

"Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, dành mọi nguồn lực đột phá phát triển ngành, hành vi tiêu cực này là hoàn toàn không thể chấp nhận được và dư luận xã hội yêu cầu xử lý nghiêm minh là hết sức chính xác", ông Thưởng nói.

Trước ý kiến đề xuất lắp camera trực tiếp tại phòng thi của 328 học sinh (khoảng 15 phòng thi) trong đợt thi lại này, ông Thưởng nói: "Quan điểm cá nhân của tôi là chưa thật sự cần thiết. Chúng ta cần tạo cho các em một tâm lý làm bài thoải mái, bình thường như mọi kỳ thi khác, tránh gây thêm áp lực tâm lý không đáng có cho học sinh.

Sự nghiêm minh, khách quan của kỳ thi lại này sẽ được bảo đảm bằng việc thay thế toàn bộ hội đồng coi thi bằng lực lượng mới, tăng cường cán bộ giám sát chặt chẽ và thực hiện công bố công khai phổ điểm".

5 phút tóm tắt toàn cảnh vụ 'mưa điểm 10' môn Toán ở Tuyên Quang