Loại toàn bộ thí sinh chuyên Tuyên Quang khỏi danh sách lọc ảo

Chưa xác định thí sinh chuyên Tuyên Quang vi phạm quy chế

Trong buổi họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sáng nay 5.8, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết sẽ không sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THTP 2026 với thí sinh tại điểm thi này để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT ẢNH: TUẤN MINH

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết kết quả xác minh ban đầu về gian lận thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang cho thấy, gian lận thi ở điểm thi này là sai phạm của tập thể điểm thi. Đồng thời với việc không công nhận kết quả thi của toàn bộ thí sinh tại điểm thi này, Bộ GD-ĐT cũng bỏ tên những thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang ra khỏi danh sách lọc ảo trên toàn quốc trong hệ thống xét tuyển chung.

Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi này. Dự kiến, kỳ thi riêng cho thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ được tổ chức vào ngày 14 - 15.8.

"Sau khi có kết quả thi lại, danh sách thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ được cập nhật vào hệ thống, kết quả thi lại được sử dụng để xét tuyển", ông Chương nói.

184 kết quả từ 27 điểm trở lên bị "vô hiệu hóa"

Theo kế hoạch, Bộ GD-ĐT cùng các trường ĐH, CĐ xét tuyển lần 1 từ ngày 4.8 đến 17 giờ ngày 10.8. Đây là thời gian các trường xử lý nguyện vọng trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (hay còn gọi là chạy "lọc ảo").

Trước 17 giờ ngày 13.8, các trường ĐH, CĐ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Theo phân tích của Báo Thanh Niên, trong cuộc đua cạnh tranh xét tuyển vào đại học, kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ giúp thí sinh Trường THTP chuyên Tuyên Quang có được lợi thế rất lớn.

Cả nước có 8.228 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở những tổ hợp cao nhất, đây là nhóm thí sinh tinh hoa, nằm trong số khoảng 0,7% thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất nước. Riêng thí sinh dự thi ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang "đóng góp" vào nhóm tinh hoa này là 184 em, trong khi cả điểm thi có 328 thí sinh dự thi, nghĩa là 56,1% thí sinh chuyên Tuyên Quang lọt vào tốp tinh hoa 0,7% này. Trong đó, 182 em dùng tổ hợp có môn toán, 99 em được 10 điểm môn toán.

Mỗi em đủ điều kiện tham gia xét tuyển bằng rất nhiều tổ hợp môn khác nhau, nhưng điểm số cao nhất của 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang được gom trong 16 tổ hợp. Nhưng C03 là tổ hợp có nhiều thí sinh đạt điểm cao nhất, với 72 em trên tổng số 113 thí sinh đủ điều kiện.

Cả nước có 93 em đủ điều kiện xét tổ hợp C03 có điểm môn toán từ 9,75 trở lên, riêng Trường THPT chuyên Tuyên Quang là 46 em, chiếm một nửa của cả nước.

B00 cũng là một tổ hợp mà thí sinh chuyên Tuyên Quang sẽ đạt lợi thế rất lớn nếu dùng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 để xét tuyển. Trong số 33 thí sinh chuyên Tuyên Quang có đủ điều kiện xét tổ hợp B00 thì 20 em đạt từ 28,25 điểm trở lên (đây là mốc của tốp 1% điểm B00 cao nhất nước, 504 em). Nghĩa là cứ 10 em chuyên Tuyên Quang thi B00 thì 6 em vào tốp 1% B00 của cả nước.

Với tổ hợp D01, cả nước chỉ có 0,2% thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Nhưng ở nhóm thí sinh dự thi ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tỷ lệ này lên tới 10,7% (cao gấp 53 lần cả nước).

Với tổ hợp A00, thí sinh chuyên Tuyên Quang có 62 em đủ điều kiện xét tuyển, trong đó 47 em (75,8%) đạt từ 27 điểm trở lên.

Với quyết định mà Bộ GD-ĐT đã công bố, những lợi thế này của thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang không còn được sử dụng. Danh sách những thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên với một tổ hợp trong đợt lọc ảo hiện nay đã bị trừ đi 184 em.