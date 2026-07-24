Bỏ hoang hơn 20 năm, nhà hỏa táng Hội An chờ quyết định 'số phận'

Chiều 23.7, ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, cho biết liên quan đến dự án nhà hỏa táng Hội An (ở phường Hội An Tây) bỏ hoang suốt nhiều năm, UBND thành phố đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn diện dự án để có cơ sở xem xét phương án xử lý.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao UBND phường Hội An Tây rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan đến công trình và báo cáo đề xuất hướng xử lý.

Dự án nhà hỏa táng Hội An nhìn từ trên cao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Báo cáo của UBND phường Hội An Tây cho biết dự án đã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục, như: khối nhà chính, nhà văn phòng, kho lưu tro cốt, nhà bảo vệ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường nội bộ, trạm biến áp...

Tuy nhiên, do công trình ngừng thi công trong thời gian dài nên nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng. Khu vực dự án cũng phát sinh tình trạng đổ rác tự phát, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị. Chính quyền địa phương đã có báo cáo, đồng thời đề xuất hướng xử lý đối với công trình.

Ông Lê Văn Tuấn cho hay, kết quả rà soát bước đầu cho thấy, đến nay chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc dừng thực hiện dự án. Trước đây, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) từng chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục quyết toán phần khối lượng đã thực hiện và tiếp tục đầu tư phần còn lại của dự án.

Vì vậy, mọi phương án xử lý chỉ có thể được xem xét sau khi hoàn tất việc kiểm tra, rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý, trình tự đầu tư và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Bên trong nhà hỏa táng Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND phường Hội An Tây khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục và trình tự đầu tư xây dựng của dự án, trong đó có việc xác định các thủ tục liên quan đến việc dừng dự án và các nội dung pháp lý khác.

Trên cơ sở kết quả rà soát, thành phố sẽ xem xét lựa chọn phương án xử lý phù hợp, có thể là tiếp tục đầu tư hoàn thiện công trình, chuyển đổi công năng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc xử lý tài sản theo quy định hiện hành. Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định về đầu tư công, quản lý và sử dụng tài sản công, phù hợp quy hoạch, đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ đất và không để lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Trong thời gian chờ kết luận, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND phường Hội An Tây tăng cường quản lý hiện trạng khu vực dự án, kịp thời ngăn chặn và xử lý tình trạng đổ rác tự phát, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Dự án nhà hỏa táng Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt đầu tư từ năm 2003, xây dựng tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An (nay thuộc phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng), trên diện tích khoảng 17 ha với tổng vốn đầu tư gần 13 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Công ty CP Công trình công cộng Hội An. Theo kế hoạch ban đầu, công trình khởi công vào tháng 9.2005 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2006. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Công ty CP Công trình cấp thoát nước Quảng Nam để thực hiện gói thầu xây lắp, thời gian thi công theo hợp đồng là 401 ngày. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và nhân lực khiến tiến độ kéo dài, đến tháng 7.2009 phải dừng thi công. Sau hơn 20 năm, công trình hiện chỉ còn là khối bê tông dang dở, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm, tường rào hư hỏng và bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực đầu tư cũng như ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.



