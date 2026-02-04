Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Bổ nhiệm hai Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/02/2026 15:54 GMT+7

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang huy đề nghị, các nhân sự vừa được bổ nhiệm làm việc trên tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, nhìn về mục tiêu chung để Báo Tiền Phong phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Ngày 4.2, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác cán bộ tại Báo Tiền Phong. Tại hội nghị, Trung ương Đoàn đã công bố quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Thời sự Báo Tiền Phong, giữ chức Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 3.2.2026.

Bổ nhiệm hai nhân sự giữ chức Phó tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (bìa trái) trao quyết định cho hai Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong

ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự Báo Tiền Phong, giữ chức Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 3.2.2026.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Theo anh Huy, qua quy trình công tác cán bộ cho thấy, các cán bộ đều có uy tín rất cao. 

"Các đồng chí cần tư duy rằng, với nhiệm vụ mới sẽ đi liền với trách nhiệm mới, trách nhiệm cao hơn, đòi hỏi lao động vất vả, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn", anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy đề nghị các Phó tổng biên tập vừa được bổ nhiệm làm việc trên tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, nhìn về mục tiêu chung để Ban Biên tập hoạt động hiệu quả nhất, để Báo Tiền Phong phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Bùi Quang Huy Báo Tiền Phong
