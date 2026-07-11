Bổ nhiệm hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Ngày 11.7, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo của trường. Tham dự có tiến sĩ Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long ảnh: nam long

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng là tiến sĩ Nguyễn Minh Sang, PGS-TS Phùng Thế Tuấn và PGS-TS Phan Anh Cang.

Đảng ủy UBND Tỉnh Vĩnh Long cũng ban hành quyết định chuẩn y PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và TS Nguyễn Minh Sang giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy nhà trường, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và là bước quan trọng nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định trong quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả quản trị đại học trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long, tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long ảnh: nam long

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, cam kết sẽ luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng học tập, rèn luyện, lắng nghe ý kiến của tập thể; đề cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, khách quan và minh bạch trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất.

PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, cùng tập thể lãnh đạo tiếp tục xây dựng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long theo định hướng đại học ứng dụng hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành thuộc khối STEM; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất, đổi mới công nghệ.



