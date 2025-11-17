Bộ Nội vụ bác thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành

Đó là khẳng định của ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), khi trao đổi với phóng viên Thanh Niên sáng 17.11.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao ẢNH: THU HẰNG

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương nói, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính nhằm thay thế Nghị định số 54/2018/NĐ-CP và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP.

Theo đó, hồ sơ dự thảo nghị định không có phụ lục kèm theo danh sách sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố như các trang mạng xã hội đang lan truyền.

"Do đó, thông tin sắp xếp từ 34 tỉnh, thành hiện nay còn 16 tỉnh, thành trong giai đoạn tới đây hoàn toàn không chính xác", ông Tuấn khẳng định và cho biết thêm, Bộ Nội vụ sẽ có thông cáo báo chí về việc này.

Ông Tuấn cho hay, việc xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính là thực hiện quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Quyết định số 1589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Luật này quy định đơn vị hành chính được tổ chức thành 2 cấp, gồm có: tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (cấp tỉnh); xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (cấp xã). Trong hệ thống đơn vị hành chính không còn đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời quy định mới loại hình "đặc khu" (cấp xã).

Do Nghị định số 54/2018/NĐ-CP và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP nêu trên thiết kế để hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo mô hình 3 cấp (cấp tỉnh - cấp huyện - cấp xã), vì vậy, cần thiết phải ban hành nghị định mới của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Theo ông Tuấn, Bộ Nội vụ xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị định này nhằm hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đối với các trường hợp thông thường về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính trong trường hợp thực sự cần thiết do biến động của tác động về địa chất, địa hình hoặc do tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn quản lý, mà không phải nhằm mục đích sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp như thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương ẢNH: TỐNG GIÁP

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết thêm, hiện nay, Đảng, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố hoặc các đơn vị hành chính cấp xã.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính từ 63 tỉnh, thành xuống 34 tỉnh, thành không phải Bộ Nội vụ mới nghiên cứu, mà từ Đại hội XIII của Đảng, vấn đề này đã được đặt ra.

Bộ Nội vụ đã có những bước chuẩn bị căn cơ, trong thời gian dài. Quá trình đưa ra chủ trương, T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã cân nhắc rất kỹ.

Cùng với sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1.7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức hoạt động ở tất cả các tỉnh, thành phố.

"Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, từ ngày 1.7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã, phường) đã chính thức hoạt động ở tất cả các tỉnh, thành phố. Cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu", Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương nêu rõ.

Quyết định sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của việc hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị mà còn hướng đến mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân.