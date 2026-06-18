Bộ Nội vụ lên tiếng về đề xuất thêm 2 ngày nghỉ dịp lễ 2.9

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ chiều 18.6, bà Chu Thị Hạnh, Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), chia sẻ về thông tin liên quan đến đề xuất nghỉ 2 ngày vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bà bà Chu Thị Hạnh, Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) ẢNH: THU HẰNG

Theo bà Hạnh, đây mới là đề xuất riêng của tổ chức công đoàn, hiện cơ quan chức năng chưa có chỉ đạo chính thức. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thực tiễn và theo dõi dư luận, còn nhiều luồng thông tin về đề xuất này.

Cụ thể, một số luồng thông tin cho rằng chưa thực sự cần thiết nghỉ thêm 2 ngày dịp lễ Quốc khánh 2.9. Công đoàn viên muốn lựa chọn ngày nghỉ để đưa con đi học trong ngày khai giảng không phải là nhiều. Hơn nữa, lực lượng công nhân cũng muốn dành thời gian để tăng thêm thu nhập thay vì nghỉ lễ.

"Chúng tôi đang tiếp tục nắm bắt thông tin dư luận để có cơ sở tham mưu phù hợp", bà Hạnh cho hay.

Liên quan đến ngày nghỉ theo quy định, bà Hạnh thông tin: "Cục Việc làm đang tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 112 bộ luật Lao động về nghỉ lễ. Tại điểm b khoản 5, chúng tôi đề xuất hằng năm căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể lịch nghỉ lễ, tết. Sau đó, giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ chính thức trước ngày 31.12 của năm liền kề trước đó".

Bộ luật Lao động hiện hành quy định, hằng năm, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và dịp Quốc khánh. Các ngày còn lại gồm Tết dương lịch, giỗ Tổ, ngày 30.4 - 1.5 thực hiện theo quy định của luật.

Như vậy, dự thảo luật đề xuất mở rộng thẩm quyền của người đứng đầu Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ trong năm, thay vì chỉ hai kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh như hiện hành.

Trước đó, tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đã lý giải cơ sở của đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ trong năm.

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện có số ngày nghỉ lễ thấp hơn mức bình quân của nhiều quốc gia trong khu vực, do đó vẫn còn dư địa để nghiên cứu tăng thêm ngày nghỉ.

Việc tăng thêm ngày nghỉ lễ không chỉ giúp người lao động tái tạo sức lao động, giảm căng thẳng, chống kiệt sức mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch. Đáng chú ý, tổ chức công đoàn đề xuất gắn 2 ngày nghỉ với dịp Quốc khánh để người lao động có cơ hội đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Theo quy định tại bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 11 ngày ngày lễ, tết hằng năm, gồm: Tết dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30.4 (1 ngày), Ngày quốc tế Lao động 1.5 (1 ngày), Quốc khánh 2.9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10.3 âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.



Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ là Ngày văn hóa Việt Nam, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.