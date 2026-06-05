Công đoàn lý giải đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ

Tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam trưa 5.6, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, đã lý giải cơ sở của đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ trong năm.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ thông tin tại buổi họp báo ẢNH: HỮU CHÁNH

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết việc tăng thêm ngày nghỉ lễ không chỉ giúp người lao động tái tạo sức lao động, giảm căng thẳng, chống kiệt sức mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch. Đáng chú ý, tổ chức công đoàn đề xuất gắn một ngày nghỉ với dịp Quốc khánh để người lao động có cơ hội đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Theo ông Hiểu, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị tăng số ngày nghỉ lễ bởi số ngày nghỉ hiện nay của Việt Nam vẫn thấp hơn mức bình quân của nhiều quốc gia trong khu vực.

"So với mặt bằng chung của các nước trong khu vực, số ngày nghỉ lễ của Việt Nam hiện nay chưa cao bằng mức bình quân. Như vậy, dư địa để tăng ngày nghỉ lễ ở Việt Nam là có", ông Hiểu nói.

Trước ý kiến lo ngại, việc tăng thêm ngày nghỉ lễ sẽ tác động tiêu cực, gây áp lực lên doanh nghiệp, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng việc tăng ngày nghỉ lễ không gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp, mà ngược lại có thể mang lại nhiều lợi ích cho người lao động và nền kinh tế.

"Việc tăng ngày nghỉ lễ sẽ tạo cơ hội để tái sản xuất sức lao động cho người lao động, từ đó họ làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để người lao động chăm lo cho gia đình và góp phần kích cầu tiêu dùng, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch", ông Hiểu nhấn mạnh.

Toàn cảnh họp báo sau Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam ẢNH: HỮU CHÁNH

Nguyện vọng của nhiều đoàn viên, người lao động

Liên quan đến phương án cụ thể, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất gắn thêm ngày nghỉ với dịp Quốc khánh. Theo ông Hiểu, kiến nghị này xuất phát từ thực tiễn hoạt động công đoàn và nguyện vọng của nhiều đoàn viên, người lao động.

"Qua thực tế hoạt động công đoàn, chúng tôi đã lắng nghe nhiều đoàn viên, người lao động. Họ có một ước mơ rất giản dị nhưng rất nhân văn, đó là được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Việc cha mẹ có mặt cùng con trong ngày đầu tiên đến lớp mang ý nghĩa đặc biệt đối với trẻ em và gia đình", ông Hiểu chia sẻ.

"Khi điều kiện cho phép thì pháp luật cũng nên quy phạm hóa, chính thức hóa quy định này để người lao động được hưởng. Tôi cho rằng mọi đối tượng trong xã hội đều được hưởng khi đã xác định đây là ngày nghỉ lễ", ông nói.

Về băn khoăn liên quan đến hoạt động của ngành giáo dục nếu ngày khai giảng trở thành ngày nghỉ lễ, ông Hiểu cho rằng giáo viên vẫn có thể làm việc bình thường để tổ chức đón học sinh đến trường.

"Tôi cũng đã trao đổi với một số giáo viên mầm non, các cô nói rất sẵn sàng làm việc vào những ngày đó để đón các con", ông cho biết.

Theo Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề xuất tăng ngày nghỉ lễ còn gắn với mục tiêu chăm sóc sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng và phòng ngừa tình trạng kiệt sức trong lực lượng lao động, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay.

Trước đó, tại phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, một trong những nội dung đáng chú ý được đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn kiến nghị tới Đảng, Nhà nước là việc tăng số ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh.

Thông qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tiếp nhận hàng vạn ý kiến thuộc 60 nhóm vấn đề từ công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ công đoàn trên cả nước, phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo kiến nghị, người lao động và công đoàn đề nghị xem xét tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, kéo dài thời gian nghỉ từ ngày 2 - 5.9. Việc này sẽ tạo điều kiện để người lao động đưa con đến trường trong ngày khai giảng, đồng thời cần được thực hiện song song với các giải pháp nâng cao năng suất lao động nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.