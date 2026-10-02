Bộ Nội vụ trả lời về đề xuất sáp nhập xã, phường

Bộ Nội vụ vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

T.Ư hiện không đặt vấn đề tiếp tục sắp xếp địa giới hành chính cấp xã do mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang vận hành ổn định ẢNH: TUẤN MINH

Theo kiến nghị, cử tri Lâm Đồng đề nghị tiếp tục nghiên cứu để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã về quy mô cho phù hợp.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết Kết luận 76 của Ban Chấp hành T.Ư đã quy định việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành.

Trên cơ sở các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do T.Ư quy định, xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết. Phương án phải bảo đảm khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận xã hội và không gây xáo trộn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, hiện T.Ư không đặt vấn đề sắp xếp địa giới hành chính cấp xã do hệ thống đang vận hành ổn định, hiệu quả.

Trường hợp địa phương nhận thấy cần thiết phải điều chỉnh, việc đề xuất phải căn cứ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của người dân.

Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận và phải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

Tăng phụ cấp người hoạt động không chuyên trách

Liên quan đến kiến nghị tăng chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với lực lượng này.

Theo nghị định, ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, để chi phụ cấp hằng tháng.

Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng, khu vực biên giới, hải đảo hoặc thôn đặc biệt khó khăn, mức khoán quỹ phụ cấp là 8 lần mức lương cơ sở, tăng từ 6 lần trước đây.

Các thôn, tổ dân phố không thuộc nhóm trên được khoán quỹ phụ cấp 6,5 lần mức lương cơ sở( trước đây là 4,5 lần).

Nghị định cũng cho phép địa phương sử dụng ngân sách để nâng mức khoán. HĐND cấp tỉnh được quyết định mức khoán cao hơn mức ngân sách nhà nước quy định, phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan T.Ư.