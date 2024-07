Bơ rất bổ dưỡng, nhưng vì sao có người dị ứng với bơ?

Nếu gặp các triệu chứng như khó thở sau khi ăn trái bơ có thể bạn đã bị dị ứng với bơ. Hóa ra, bơ có thể gây dị ứng ở những người không dung nạp histamine, gọi là dị ứng bơ, vì bơ là thực phẩm có hàm lượng histamine rất cao, theo chuyên trang sức khỏe Health Digest.



Không dung nạp histamine là gì?

Bơ chứa đầy chất béo lành mạnh và nhiều chất dinh dưỡng như vitamin E, C và K PEXELS

Chuyên trang y tế WebMD lưu ý rằng người không dung nạp histamine không thể xử lý hiệu quả histamine được đưa vào cơ thể. Theo thời gian, nồng độ histamine trong cơ thể tăng cao, làm tăng khả năng gặp phải các tác dụng phụ, từ các triệu chứng cảm lạnh thông thường và mệt mỏi đến phản ứng đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là: Nhiều người không biết rằng các triệu chứng họ gặp phải khi ăn bơ là tình trạng không dung nạp histamine.

Bởi vì các triệu chứng này khá giống với triệu chứng của nhiều tình trạng khác. Điều này làm cho "không dung nạp histamine" trở nên khó chẩn đoán và điều trị.

Làm sao để biết bạn bị dị ứng bơ?

Theo nghiên cứu năm 2018 đăng tên tạp chí về thực phẩm Foods, hàm lượng histamine trong quả bơ là 23 mg/kg - mức đủ cao để gây ra triệu chứng không dung nạp histamine.

Theo hướng dẫn của tạp chí của Viện Dinh dưỡng và Ẩm thực Mỹ Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, nếu nghi ngờ dị ứng bơ, bạn hãy thử tránh ăn bơ trong vài tuần.

Sau khi cơ thể điều chỉnh, hãy ăn lại bơ để xem các triệu chứng có xuất hiện trở lại hay không. Theo Healthline giải thích, cách này nghĩa là dùng bơ để chẩn đoán chứng dị ứng bơ.

Nếu các triệu chứng xảy ra trở lại, cần đi khám và làm xét nghiệm kiểm tra dị ứng, theo Health Digest.

Các triệu chứng dị ứng với bơ

Các triệu chứng dị ứng bơ có thể bao gồm hắt hơi, buồn nôn, nôn hoặc khó thở PEXELS

Các triệu chứng dị ứng bơ có thể bao gồm hắt hơi, buồn nôn, nôn hoặc khó thở. Không có cách chữa trị dị ứng bơ mà chỉ có thể điều trị triệu chứng.

Mặc dù dị ứng bơ rất hiếm nhưng các triệu chứng có thể từ nhẹ đến nặng. Các triệu chứng cũng có thể ảnh hưởng đến mỗi người mỗi khác, bao gồm: ngứa môi, miệng hoặc cổ họng; phát ban; nôn mửa, sưng; đỏ mắt và chảy nước mắt; sổ mũi; đau bụng; sốc phản vệ - phản ứng dị ứng nghiêm trọng, theo chuyên trang y tế Medical News Today.

Sốc phản vệ là triệu chứng hiếm gặp của dị ứng bơ. Nếu không điều trị, nó có thể đe dọa tính mạng. Nếu gặp các triệu chứng sốc phản vệ, như sốc, huyết áp thấp, khó thở hoặc sưng cổ họng, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức.

Không có cách chữa trị dị ứng bơ. Các chuyên gia y tế khuyến cáo những người mắc chứng này nên tránh ăn bơ, theo Medical News Today.