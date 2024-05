Lợi ích bất ngờ của quả bơ liên quan đến ung thư ở nam giới

Như chúng ta đã biết, phì đại tuyến tiền liệt là tình trạng phổ biến ở nam giới lớn tuổi, gây chèn ép niệu đạo, ảnh hưởng đến khả năng tiểu tiện hoặc xuất tinh. Ngoài ra, nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới cũng tăng theo độ tuổi và quý ông nên bắt đầu sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt ở độ tuổi 55.

Một hợp chất độc đáo có trong quả bơ có thể cải thiện các triệu chứng tiết niệu liên quan đến tuyến tiền liệt Pexels

Nam giới có thể chăm sóc tuyến tiền liệt thông qua chế độ ăn uống. Tổ chức Chăm sóc tiết niệu của Mỹ cho biết có một hợp chất độc đáo có trong thực vật, đặc biệt là quả bơ, có thể cải thiện các triệu chứng tiết niệu liên quan đến tuyến tiền liệt.

Đó là beta-sitosterol, một loại phytosterol. Chất này có khả năng ức chế và tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt, đồng thời giảm các triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt.

Trong 100 g bơ chứa trung bình 76 mg beta-sitosterol, theo trang tin sức khỏe Health Digest.

Theo phân tích được công bố trên tạp chí khoa học Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, bơ có hàm lượng beta-sitosterol cao nhất so với 19 loại trái cây phổ biến khác.

Một đánh giá năm 2023 trên tạp chí của Hiệp hội nghiên cứu tiết niệu của Mỹ cho thấy beta-sitosterol có thể ức chế và tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt, theo Health Digest.

Beta-sitosterol cũng đã được các nghiên cứu chứng minh là làm giảm các triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt.

Beta-sitosterol hoạt động bằng cách ngăn chặn enzyme chuyển testosterone thành dihydrotestosterone (DHT). Chất này thường là nguyên nhân dẫn đến phì đại tuyến tiền liệt.

Tác dụng của Beta-sitosterol giúp giảm lượng cholesterol chuyển đổi thành testosterone và sau đó thành DHT.

Nam giới có thể chăm sóc tuyến tiền liệt thông qua chế độ ăn uống Pexels

Các nguồn beta-sitosterol khác

Nhiều loại thực phẩm cũng chứa nhiều phytosterol, bao gồm:

Hạt dẻ cười: 28 g hạt dẻ cười có gần 60 mg beta-sitosterol.

Dầu ô liu: 1 muỗng canh dầu ô liu cung cấp 18 mg beta-sitosterol.

Cà chua: Tổ chức về Ung thư tuyến tiền liệt của Mỹ cũng khuyên nam giới nên tiêu thụ nhiều cà chua (nấu chín) vì chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa lycopene.



Cá nước lạnh: Loại protein tốt nhất cho tuyến tiền liệt là cá nước lạnh (như cá tầm, cá hồi, cá chép). Những loại cá này có thể làm giảm chứng viêm thường dẫn đến ung thư.

Tổ chức Chăm sóc tiết niệu của Mỹ khuyên nên hạn chế thịt đỏ và sữa để giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt hoặc phì đại tuyến tiền liệt, theo Health Digest.