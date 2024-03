Bổ sung bà Phạm Khánh Phong Lan làm Ủy viên UBND TP.HCM

Sáng 14.3, HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM làm Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Bà Phạm Khánh Phong Lan (54 tuổi) là đại biểu Quốc hội 3 khóa (13, 14, 15), từng đảm đương các chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM.

Trong chương trình công tác, bà Lan cho biết sẽ tập trung xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, ban hành các quy chế, xây dựng và triển khai, giám sát việc sinh hoạt Đảng, triển khai các chỉ thị, nghị quyết.

Về công tác chuyên môn, chương trình hành động tập trung vào thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn, cải cách hành chính và tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người hành nghề và cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng hoa chúc mừng bà Phạm Khánh Phong Lan . Nguyên Vũ

Bà Phạm Khánh Phong Lan cũng cho biết sẽ khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở An toàn thực phẩm; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó, liên kết với các tỉnh phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn; thúc đẩy việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định sẽ tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm cũng như xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM bầu ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.