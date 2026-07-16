Bổ sung cà phê hòa tan vào danh sách áp dụng EUDR

Ủy Ban châu Âu (EU) vừa có một số điều chỉnh về mặt thủ tục để thúc đẩy việc việc áp dụng Quy định về phá rừng của châu Âu (EUDR), sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 12.2026. Dù chỉ nằm ở phần phụ lục nhưng là một nội dung quan trọng được chú ý là EU đưa cà phê hòa tan vào danh sách các sản phẩm phải áp dụng quy định của EUDR.

Quy định chống phá rừng của châu Âu (EUDR) sẽ có hiệu lực từ 31.12.2026 với xu hướng siết chặt khi thêm mặt hàng cà phê hòa tan vào danh sách ẢNH: CHÍ NHÂN

Nguyên nhân, nếu EUDR không áp dụng với cà phê hòa tan thì sẽ có sự dịch chuyển từ sản phẩm cà phê không tuân thủ quy định vào mặt hàng này. Từ đó sẽ làm suy yếu các mục tiêu về chống phá rừng và suy thoái rừng. Do vậy, đưa cà phê hòa tan vào danh mục sản phẩm tuân thủ EUDR nhằm đảm bảo quy định được tuân thủ một cách công bằng và khách quan.

Theo đó, mã sản phẩm "HS 2101 11 00 - chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của cà phê" được thêm đã được thêm vào phụ lục I của Quy định.

Đặc biệt, trong việc thực thi EUDR, EU thông qua 2 biện pháp hỗ trợ việc thực thi trong lĩnh vực thủ tục. Theo đó, biện pháp thứ nhất là ủy quyền cập nhật và đơn giản hóa danh sách các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của EUDR; biện pháp thứ 2 là thực thi quy định hoạt động của hệ thống thông tin để nộp các báo cáo thẩm định và các tuyên bố đơn giản.



Bà Jessika Roswall, Ủy viên châu Âu về Môi trường, Khả năng phục hồi nguồn nước và Nền kinh tế tuần hoàn cạnh tranh, cho rằng: "Với những giải pháp này, chúng tôi đang cung cấp sự rõ ràng và khả năng dự đoán mà các doanh nghiệp, các quốc gia thành viên và các đối tác quốc tế của chúng tôi cần để chuẩn bị cho việc áp dụng EUDR vào cuối năm 2026".

Về mặt thủ tục, các nội dung này cần có sự phê duyệt của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu trước khi chính thức có hiệu lực.