Giá cà phê Việt Nam cao hơn thế giới 50 USD/tấn, vì sao?

Tuần qua, thị trường cà phê thế giới biến động chưa từng thấy khi có đến 2 phiên tăng dựng đứng và 3 phiên giảm sâu xen kẽ. Kết quả, giá cà phê robusta tăng 136 USD/tấn và arabica tăng đến 727 USD/tấn. Đối với thị trường cà phê Tây nguyên, cuối tuần qua, giá dao động quanh mức 95.500 đồng/kg, tăng khoảng 2.500 đồng/kg so với tuần trước đó. Mức giá cao nhất trong nhiều tháng qua nên tranh thủ cơ hội, các nhà vườn đã bán bớt một phần lượng hàng dự trữ để tái đầu tư.



Giá cà phê có chứng nhận của Việt Nam đang cao hơn thị trường 50 USD/tấn ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex Group đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, cho biết giá cà phê robusta tăng 200 USD/tấn mỗi phiên đã là chuyện hiếm, nhưng tuần qua có đến 2 phiên tăng trên 300 USD/tấn, còn arabica tăng trên 1.000 USD/tấn là chuyện chưa từng xảy ra. Sau khi tăng vọt, giá lại giảm rất mạnh, rõ ràng thị trường không còn theo quy luật cung cầu, thời tiết hay mùa vụ. "Tuy nhiên, diễn biến gần đây, đặc biệt là 2 phiên tăng rất mạnh trong cùng 1 tuần cho thấy xu hướng giá cà phê sẽ tăng", ông Đỗ Hà Nam dự báo.

Với cà phê Việt Nam, ông Nam cho biết: Thị trường châu Âu đang bắt đầu nhập hàng có chứng nhận chống phá rừng (EUDR). Những sản phẩm có chứng nhận này đang bán với giá cao hơn thị trường 50 USD/tấn. Bởi sau nhiều lần trì hoãn, các thông tin mới nhất cho thấy EU sẽ chính áp dụng quy định này từ ngày 1.1.2027. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp và ngành cà phê Việt Nam vì 2 năm qua đã tích cực chuẩn bị. So với các nguồn cung khác, chúng ta đang làm tốt hơn rất nhiều và đó là cơ hội cho cà phê Việt.