Giá cà phê tăng vọt vượt 4.000 USD/tấn, Chủ tịch VICOFA nói gì?

Thị trường cà phê thế giới tiếp tục biến động mạnh khi chứng kiến thêm một phiên tăng liên tục từ khi mở đến lúc đóng cửa. Kết quả biên độ tăng gần tương đương con số kỷ lục hồi đầu tuần ở cả sàn London và New York.

Cụ thể, mặt hàng cà phê robusta trên sàn London, kỳ hạn giao tháng 9.2026 tăng 8,07%, tương đương 302 USD/tấn, lên 4.043 USD/tấn. Bên cạnh đó, kỳ hạn giao tháng 11.2026 cũng tăng 290 USD (7.81%) đạt 4.002 USD/tấn.



Giá cà phê lại tăng vọt, vượt mốc 4.000 USD/tấn ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Tương tự, trên sàn New York, cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 9.2026 tăng 12,3% tương, đương 838 USD/tấn, lên 7.654 USD/tấn. Còn kỳ hạn tháng 12.2026 tăng 10,41%, tương ứng 681 USD, lên 7.220 USD/tấn.

Tại thị trường Tây nguyên, đến cuối giờ chiều qua, giá cà phê giảm về mức 92.500 đồng/kg. Theo quy đổi tỷ giá, hôm nay giá cà phê nội địa có thể tăng tới 7.800 đồng/kg nhưng thực tế những ngày qua, thị trường chỉ biến động ở mức khoảng 50% so với biên độ tăng giảm của giá cà phê robusta trên sàn London.

Trả lời báo Thanh Niên, ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết: Khi thị trường biến động mạnh và kéo dài liên tiếp nhiều ngày như vậy, rõ ràng có nhiều yếu tố tác động chứ không chỉ quy luật cung cầu thông thường. Ngoài các yếu tố mùa vụ, thời tiết, đặc biệt là El Nino thì sự tác động từ căng thẳng quân sự khu vực Trung Đông và "cuộc chơi" của giới đầu cơ tài chính quốc tế là khá rõ. Khi giá xăng dầu và vàng đang rơi tự do, các quỹ đầu tư quốc tế đang chuyển hướng dòng vốn vào mặt hàng cà phê. Loại hàng hóa này được dự báo sẽ thiết lập mặt bằng giá mới trong thời gian tới vì El Nino. Ngoài ra, giai đoạn từ đầu năm, giá cà phê thế giới giảm sâu do nguồn cung tăng nên tình trạng mua bán khống trên 2 sàn quốc tế khá phổ biến và giờ là lúc thị trường cần có hàng thật để bù vào, điều này cũng góp phần khiến cà phê tăng giá.