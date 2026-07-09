Giá cà phê tiếp tục lao dốc

Trong phiên giao dịch vừa kết thúc sáng nay 9.7, giá cà phê thế giới phổ biến giảm thêm 3 - 4%. Cụ thể, trên sàn London (Anh), giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 9.2026 giảm 3,38%, tương đương 131 USD/tấn, còn 3.741 USD/tấn. Như vậy, sau phiên tăng dựng đứng 328 USD vào đầu tuần thì chỉ 2 ngày liên tiếp ngay sau đó thị trường đã giảm tổng cộng 303 USD. Có thể thấy thế cân bằng đã được lặp lại.



Giá cà phê lao dốc ngày thứ 2 liên tiếp sau cú tăng dựng đứng ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Điều tương tự cũng được ghi nhận với cà phê arabica trên sàn New York (Mỹ). Kỳ hạn giao tháng 2.2026 giảm 2,46%, tương đương 172 USD, xuống 6.812 USD/tấn. Lũy kế 2 ngày đã mất tới 884 USD sau khi tăng hơn 1.000 USD vào đầu tuần. Chính vì vậy, giải thích của giới chuyên gia cho rằng, sự biến động những ngày qua chủ yếu do yếu tố kỹ thuật nhiều hơn cung cầu thuần túy là có cơ sở. Dòng vốn từ các quỹ đầu tư thúc đẩy việc đóng vị thế bán khống ồ ạt, lệnh dừng lỗ, giao dịch quyền chọn và việc gia hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, trong dài hạn, thị trường vẫn lạc quan do yếu tố thời tiết ủng hộ. Đặc biệt, hiện tượng El Nino sẽ tác động mạnh đến nguồn cung ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Indonesia.

Trong khi đó, ở khu vực Nam Mỹ, nguồn cung cà phê từ Colombia trong 9 tháng đầu năm nay đạt khoảng 557.000 tấn (trên 50% so với Việt Nam) giảm đến 16% so với cùng kỳ năm trước.

Trở lại với giá cà phê Tây nguyên, hôm qua, thị trường giảm thêm 2.100 đồng còn 94.800 đồng/kg. Tính theo tỉ giá quy đổi, hôm nay giá cà phê có thể giảm đến 3.400 đồng/kg.