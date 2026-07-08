Cú sốc giá cà phê

Sau cú tăng dựng đứng ngày hôm trước khi robusta tăng 9% còn arabica 17%, đêm qua, giá cà phê trên cả 2 sàn giao dịch London (Anh) và New York (Mỹ) tụt dốc không phanh. Cụ thể, với mặt hàng cà phê robusta trên sàn London, ngay sau khi mở cửa tiếp tục tăng nhẹ nhưng sau đó liên tục lao dốc đến cuối phiên. Khi đóng cửa vào rạng sáng nay, giá cà phê các kỳ hạn phổ biến giảm khoảng 4,2 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 9.2026 giảm 4,25%, tương đương 172 USD/tấn, còn 3.872 USD/tấn.



Giá cà phê biến động mạnh trong những ngày đầu tháng 7 ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Tương tự, mặt hàng cà phê arabica trên sàn New York (Mỹ) phổ biến giảm 9%. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 9.2026 giảm 9,24%, tương đương 712 USD/tấn, xuống 9.987 USD/tấn.

Trong ngày hôm qua, cả thị trường trong nước và thế giới đều nói nhiều về cú sốc giá "chưa từng xuất hiện trong thế kỷ này", đặc biệt với mặt hàng cà phê arabica.

Nguyên nhân được cho là do mưa trái mùa với lượng lớn ở Brazil tiếp tục làm chậm quá trình thu hoạch. Một số báo cáo cho thấy, tính đến ngày 1.7, sản lượng thu hoạch chỉ đạt 52%, ít hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 8% và cùng kỳ trung bình nhiều năm 3%. Đặc biệt, thái độ thận trọng của người sản xuất khi đang bán càng ít càng tốt trong lúc chờ giá phục hồi. Thêm vào đó là sự tăng giá của đồng real Brazil so với USD trong hai tuần qua lên mức cao.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp và chuyên gia Việt Nam nhận định, cú sốc vừa qua là "cú làm hàng" của giới đầu cơ tài chính trên thị trường thế giới dựa trên các thông tin thời tiết biến động, việc giảm giá mạnh rạng sáng nay là bằng chứng.

Ngày hôm qua, thị trường nội địa tăng khoảng 4.000 đồng/kg so với mức quy đổi tỷ giá phải tăng khoảng 8.500 đồng/kg. Thị trường nội địa dao động quanh mức 97.000 - 98.000 đồng/kg. Các doanh nghiệp địa phương ở Tây nguyên cho biết, thị trường nội địa khá trầm lắng vì nguồn cung còn rất ít, chỉ khoảng 15 - 20%. Nhiều người còn giữ cà phê vẫn chưa vội bán ra vì kỳ vọng giá sẽ trở lại mốc 100.000 đồng/kg.

Với mức giảm 172 USD/tấn của cà phê robusta trên sàn London, theo tỷ giá quy đổi giá cà phê có thể giảm đến 4.500 đồng/kg.

Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam dù tăng về lượng nhưng giá lại giảm mạnh 22% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 4.435 USD/tấn.