Giá cà phê lại cắm đầu giảm sâu, kết thúc một tuần biến động mạnh

Sau phiên tăng dựng đứng hôm trước, đêm qua giá cà phê thế giới lại đồng loạt lao dốc. Cụ thể, với mặt hàng cà phê robusta trên sàn London (Anh), kỳ hạn giao tháng 9.2026 giảm 191 USD (4,72%) xuống 3.852 USD/tấn. Các kỳ hạn khác cũng ghi nhận mức giảm tương tự khoảng 4,5%.



Giá cà phê lại giảm ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Trong khi đó, cà phê arabica trên sàn New York (Mỹ) kỳ hạn giao tháng 9.2026 giảm 300 USD (3,92%) xuống 7.353 USD/tấn. Các kỳ hạn khác cũng giảm khoảng 3,5%.

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, đây là tuần hiếm hoi mà lịch sử ngành cà phê ghi nhận sự biến động mạnh suốt từ đầu đến cuối tuần. Đặc biệt là 2 phiên tăng rất mạnh vào đầu và giữa tuần, với cà phê robusta cả 2 phiên trên đều tăng trên 300 USD/tấn còn arabica là phiên tăng giá kỷ lục trên 1.000 USD/tấn (17%) và phiên sau đó trên 800 USD/tấn. Tuy nhiên, xen giữa đó là các phiên giảm sâu 3 - 4% với robusta và 6 - 7% với arabica cũng gần như "cuốn sạch hết" những gì vừa tăng trước đó.

Tuy nhiên, có điểm đáng chú ý khi giá cà phê ở thị trường nội địa bắt đầu tăng giảm theo xu hướng thế giới. Cụ thể vào đầu tuần, khi giá cà phê robusta tăng đến 328 USD, theo tỷ giá quy đổi khoảng 8.500 đồng/kg thì giá nội địa chỉ tăng khoảng 4.500 đồng/kg; nhưng vào ngày hôm qua, khi giá thế giới tăng 302 USD (7.800 đồng/kg) thì giá nội địa đã tăng đến 6.000 USD/kg. Đây cũng là ngày tăng mạnh nhất của thị trường nội địa kể từ đầu năm 2026 đến nay. Điều này cho thấy nhu cầu mua vào của các doanh nghiệp đang có xu hướng tăng.

Tại Tây nguyên, giá cà phê hôm qua dao động quanh mức 98.500 đồng/kg. Với mức giảm đến 191 USD/tấn, theo tỷ giá quy đổi, giá cà phê Tây nguyên hôm nay có thể giảm đến 5.000 đồng/kg.