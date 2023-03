Bổ sung dầu cá có thực sự giúp giảm đau cơ?

Một số trường hợp đau cơ nghiêm trọng có thể dùng thuốc giảm không kê đơn. Dùng thực phẩm bổ sung dầu cá cũng là cách giúp giảm đau cơ nhưng không được nhiều người biết đến.

Đau cơ sau khi tập luyện thể thao, đặc biệt là tập gym, sẽ nói lên nhiều điều. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã có một buổi tập luyện cường độ cao hiệu quả. Sau cơn đau, cơ bắp sẽ phát triển lớn hơn và khỏe hơn, theo chuyên trang sức khỏe Heathline (Mỹ).

Dầu cá có thể dùng như một biện pháp giúp giảm đau cơ do tập luyện thể thao SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, đau cơ cũng có thể là do bạn đã tập những động tác mới, tập sai cách, thậm chí là tập quá sức. Dù nguyên nhân gây đau cơ là gì thì cơ thể cùng cần được nghỉ ngơi đúng cách trước khi bắt đầu buổi tập tiếp theo.

Thực phẩm bổ sung dầu cá có thể là một trong những món hỗ trợ hồi phục cơ bắp và giúp giảm đau cơ. Dầu cá chứa axit béo omega-3 EPA và DHA, có nguồn gốc từ mô của cá loại cá nhiều dầu như cá thu, cá ngừ và cá hồi.

Dầu cá thường được dùng dưới dạng viên nang. Loại thực phẩm bổ sung này có thể mang lại một số lợi ích như cải thiện sức khỏe tâm thần, giảm triệu chứng viêm khớp dạng thấp hay góp phần giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the International Society of Sports Nutrition phát hiện dầu cá có thể giúp giảm đau do tổn thương cơ trong quá trình tập luyện thể thao. Nghiên cứu thực hiện trên 14 tình nguyện viện là nam giới, kéo dài trong 4 tuần.

Tất cả được chia ra làm 2 nhóm. Nhóm đầu tiên uống giả dược collagen. Nhóm thứ hai uống dầu cá có a xít béo omega-3. Họ được yêu cầu uống 1 viên/lần vào các buổi sáng, trưa và tối liên tục trong 4 tuần. Tổng lượng dầu cá của nhóm thứ hai uống trong 3 lần này là 3 gram.

Sau đó, họ được yêu cầu chạy bộ xuống một con dốc trong 1 giờ và báo cáo mức độ đau cơ. Kết quả cho thấy trong 24 giờ sau khi tập luyện, những người uống dầu cá cảm thấy ít đau cơ đáng kể so với nhóm dùng giả dược.

Trên thực tế, cảm giác đau cơ sau khi tập luyện thể thao là do các tế bào cơ bị tổn thương sau khi vận động cường độ cao. Tình trạng này khiến tế bào cơ bị viêm và đè lên các đầu dây thần kinh, tạo ra cảm giác đau cơ. Dầu cá hoạt động bằng cách giảm viêm, từ đó giảm cảm giác đau cơ, tiến sĩ Trisha Van Dusseldorp, chuyên gia khoa học thể dục tại Đại học Bang Kennesaw (Mỹ), giải thích.

Với những người tập luyện thể thao bình thường thì lượng dầu cá tối ưu cần dùng là 2 đến 4 gram/ngày.

Trong khi đó, các vận động viên chuyên nghiệp thì có thể dùng tối đa 6 gram/ngày.

Điều quan trọng cần lưu ý là lợi ích giảm đau cơ của dầu cá sẽ không xuất hiện tức thời mà phải uống đều đặn ít nhất 4 - 6 tuần, theo Heathline.