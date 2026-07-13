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Thời sự

Bổ sung quy hoạch 5 tuyến cao tốc dài gần 1.000 km

Mai Hà
Mai Hà
Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho phép bổ sung quy hoạch mới 5 tuyến cao tốc gồm: Vành đai miền núi phía Bắc; Vành đai trung du phía Bắc; Hà Tĩnh - Cầu Treo; Huế - A Lưới; Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng.

Bổ sung quy hoạch 5 tuyến cao tốc dài gần 1.000 km - Ảnh 1.

5 tuyến cao tốc khu vực phía Bắc và miền Trung dài gần 1.000 km được bổ sung vào quy hoạch

ẢNH: T.N

Đường Vành đai miền núi phía bắc dài khoảng 327 km từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai đến Sơn La được chia làm 7 đoạn, gồm: Tà Lùng - Đông Khê, Đông Khê - Thất Khê (đi trùng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh), Lạng Sơn - Thái Nguyên, Thái Nguyên - Tuyên Quang, Tuyên Quang - Lào Cai, Lào Cai - Lai Châu (đi trùng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu và Lai Châu - Sơn La. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, đầu tư sau năm 2030.

Đường Vành đai trung du phía Bắc được chia làm 3 đoạn với chiều dài khoảng 378 km, nối cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với Sơn La gồm: Lạng Sơn - Thái Nguyên, Thái Nguyên - Lào Cai và Lào Cai - Sơn La. Trong đó, đoạn Lạng Sơn - Thái Nguyên được đầu tư trước và sau năm 2030, các đoạn còn lại đầu tư sau năm 2030.

Tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo dài khoảng 85 km được chia làm 2 đoạn gồm: Hà Tĩnh - đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh - Cầu Treo. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 - 6 làn xe, đầu tư trước và sau năm 2030.

Tuyến Huế - A Lưới dài khoảng 45 km được định hướng kết nối khu vực phía tây TP.Huế với cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, đầu tư sau năm 2030.

Cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng dài khoảng 141 km được chia làm 2 đoạn gồm: Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa và Gia Nghĩa - Bu Prăng. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, trong đó đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa được xác định đầu tư trước và sau năm 2030, đoạn Gia Nghĩa - Bu Prăng đầu tư sau năm 2030.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung 5 tuyến cao tốc trên vào quy hoạch, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải dự báo tăng mạnh trong những thập niên tới, đồng thời mở rộng dư địa phát triển các vùng động lực mới, nâng cao năng lực kết nối giữa các trung tâm kinh tế, cửa khẩu, cảng biển và khu công nghiệp.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

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