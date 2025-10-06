Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi loạt quy định về tiền sử dụng đất

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý thuế vừa được công bố.

Với tiền sử dụng đất và khoản phải nộp bổ sung của hộ gia đình, cá nhân, chậm nhất 5 ngày làm việc, cơ quan thuế phải ban hành thông báo nộp thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số khoản của điều 13 về các trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế.

Dự thảo nghị định quy định: thời hạn cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế và gửi thông báo nộp thuế cho người nộp thuế kể từ ngày nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (bao gồm lần đầu và khi có thay đổi các căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính) và văn bản hợp pháp, đầy đủ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

Chậm nhất 7 ngày làm việc đối với tiền sử dụng đất và khoản phải nộp bổ sung của tổ chức, cá nhân là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; 5 ngày làm việc đối với tiền sử dụng đất và khoản phải nộp bổ sung của hộ gia đình, cá nhân (trừ cá nhân là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài); 5 ngày làm việc đối với tiền thuê đất và khoản phải nộp bổ sung; 3 ngày làm việc đối với thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, lệ phí trước bạ nhà, đất.

Chậm nhất là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác định các khoản mà người thuê đất, người sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp của UBND cấp xã hoặc cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định. UBND cấp xã hoặc cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh phải xác định các khoản mà người nộp thuế được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp gửi cơ quan thuế chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc bộ phận một cửa liên thông chuyển đến.

Chậm nhất ngày 30.4 hàng năm, cơ quan thuế ban hành thông báo nộp tiền thuê đất, gửi cho người nộp thuế trong trường hợp thuê đất, trả tiền hàng năm...

Các sửa đổi như trên chủ yếu nhằm đảm bảo đồng bộ với quy định tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

Nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thế nào?

Một trong những đề xuất đáng chú ý khác của Bộ Tài chính là sửa đổi, bổ sung một số khoản của điều 18 về thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài.

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người sử dụng đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp theo thông báo ẢNH: ĐAN THANH

Nghị định số 103/2024/NĐ-CP có quy định về khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tuy nhiên, tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP chưa có quy định về thời hạn cơ quan thuế thông báo, thời hạn người sử dụng đất nộp khoản bổ sung này vào ngân sách nhà nước. Để đảm bảo không có khoảng trống pháp lý, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định tại điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Theo dự thảo nghị định, đối với trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm, thời hạn nộp tiền thuê đất, đối với trường hợp cơ quan thuế thông báo nộp tiền theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn sử dụng đất trong trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, các trường hợp khác điều chỉnh các yếu tố liên quan đến việc xác định lại số tiền thuê đất phải nộp và xác định khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền thuê đất như sau:

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người thuê đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp theo thông báo.

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người thuê đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp còn lại theo thông báo.

Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn nộp tiền thuê đất lần đầu, thời hạn nộp khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền thuê đất như sau:

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người thuê đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp theo thông báo.

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người thuê đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp còn lại theo thông báo.

Thời hạn nộp tiền thuê đất đối với hồ sơ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế.

Với tiền sử dụng đất và khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung: chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người sử dụng đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp theo thông báo.

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người sử dụng đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp còn lại theo thông báo.

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tổng số tiền phải nộp theo thông báo trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.