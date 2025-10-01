Nộp tiền sử dụng đất xong mới phát hiện được miễn giảm, có được hoàn tiền?

Liên hệ UBND cấp xã để được hướng dẫn chi tiết

Đầu tháng 3.2025, ông Nguyễn Hữu Phúc (Phú Thọ) làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở (trong hạn mức Nhà nước giao). Do không biết nên ông đã không kê khai phần hồ sơ được miễn, giảm tiền sử dụng đất (ông thuộc đối tượng người có công).

Người nộp thuế cần liên hệ cấp có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất ẢNH: NGỌC THẮNG

Cuối tháng 3.2025, ông Phúc nhận được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đến giữa tháng 4.2025, cơ quan thuế ban hành thông báo số tiền phải nộp. Ông đã nộp đầy đủ tiền thuế, đã nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Phúc hỏi, nay ông có thể đề nghị cơ quan thuế, UBND phường sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp tính lại tiền được giảm và hoàn tiền sử dụng đất được không?

Làm rõ vấn đề này mới đây, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, trường hợp ông Phúc đã được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (chuyển diện tích đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức Nhà nước giao), đã thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay xác định thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công thì đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp xã, cơ quan quản lý đất đai, văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận một cửa liên thông) để được hướng dẫn và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất và phiếu chuyển thông tin (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất, mục đích sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất) do văn phòng đăng ký đất đai, hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hoặc bộ phận một cửa liên thông chuyển đến, cơ quan thuế sẽ xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, quyết định giảm tiền sử dụng đất và xử lý số tiền sử dụng đất đã nộp theo quy định của pháp luật.

Ban hành thông báo giảm tiền sử dụng đất trong 5 ngày

Một số căn cứ pháp luật được Thuế tỉnh Phú Thọ dẫn ra làm cơ sở cho nội dung trả lời nêu trên là Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; luật Đất đai năm 2024; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP; Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ tính số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được giảm, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, quyết định giảm tiền sử dụng đất ẢNH: ĐAN THANH

Điển hình như, khoản 3, khoản 5 điều 18 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định: miễn tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với hộ gia đình, người có công với cách mạng mà thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất mà không phải làm thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất và không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất được miễn theo quy định tại khoản 3 điều 157 luật Đất đai thì khi làm thủ tục giao đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm thống kê, tổng hợp các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất.

Khoản 4, khoản 6 điều 19 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định: giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ về đất đai do cơ quan quản lý nhà nước về đất đai chuyển sang theo quy định của pháp luật, cơ quan thuế tính số tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được giảm. Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với việc tính tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại điều 20 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

Trình tự tính, thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 21 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP như sau:

Đối với hộ gia đình, cá nhân: căn cứ phiếu chuyển thông tin (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất, mục đích sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất) do văn phòng đăng ký đất đai, hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hoặc bộ phận một cửa liên thông chuyển đến; căn cứ bảng giá đất, mức giảm tiền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền xác định hoặc phê duyệt (nếu có), trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế tính số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được giảm, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, quyết định giảm tiền sử dụng đất (nếu thuộc trường hợp được giảm tiền sử dụng đất) và gửi cho hộ gia đình, cá nhân hoặc gửi cơ quan chuyển phiếu chuyển thông tin theo quy định.