Bộ Tài chính nói về trường hợp được giảm 80% tiền sử dụng đất

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Chính phủ, độc giả Nguyễn Thị Thanh cho biết, bố bà Thanh là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có giấy chứng nhận; tỷ lệ suy giảm khả năng lao động ở mức 41 - 60%.

Bà Thanh hỏi, bố của bà đang trong quá trình nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì có được miễn, giảm tiền sử dụng đất không? Nếu được miễn, giảm thì cần liên hệ với cơ quan nào để xin quyết định?

Mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao ẢNH: NGỌC THẮNG

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định hiện hành, trường hợp bố bà Thanh có giấy chứng nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41 - 60%.

Trước đó, hộ gia đình bố bà Thanh chưa từng có mảnh đất nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công thì bố bà Thanh thuộc đối tượng được giảm 80% tiền sử dụng đất khi làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND cấp tỉnh quy định.

Bộ Tài chính đề nghị người nộp thuế liên hệ UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp để xin quyết định theo quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Các cơ sở quy định hiện hành được Bộ Tài chính viện dẫn để trả lời làm rõ câu hỏi nêu trên là Nghị định số 103/2024/NĐ-CP và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định: miễn tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với hộ gia đình, người có công với cách mạng mà thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Cạnh đó, giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Trong khi đó, theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau: thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31.12.1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41 - 60%.

Chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND cấp tỉnh quy định…