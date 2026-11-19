Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Đại sứ quán Mỹ tại Caracas hôm 18.11 ảnh: reuters

Trong chuyến dừng chân tại Venezuela trên đường tới Colombia, ông Hegseth tuyên bố nối lại hợp tác quân sự giữa Mỹ - Venezuela, và cam kết sẽ đẩy mạnh công cuộc truy quét chống buôn bán ma túy tại đây, theo Reuters.

Đây là chuyến thăm Venezuela đầu tiên của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích tại Caracas hồi tháng 1, bắt Tổng thống Nicolas Maduro về nước.

Thông tin về thỏa thuận mới được ông Hegseth công bố bên cạnh Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez. Những nội dung của thỏa thuận quân sự song phương bao gồm huấn luyện chung, chia sẻ thông tin tình báo và những khía cạnh khác trong hợp tác quân sự Mỹ - Venezuela.

Về phần mình, bà Rodriguez cho hay thỏa thuận mới sẽ giúp ứng phó "những mối đe dọa chung" và tăng cường huấn luyện cho lực lượng vũ trang Venezuela.

Ông Hegseth cũng đưa ra thông điệp đanh thép cho các tổ chức buôn lậu ma túy: "Chúng tôi sẽ săn lùng, sẽ tìm ra và tiêu diệt các người".

Chiến lược hướng Nam

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2 cách đây 2 năm, Mỹ đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Mỹ Latinh.

Theo thống kê của AFP, lực lượng Mỹ đã tấn công tàu bè bị cho là buôn lậu ma túy tại vùng biển Caribbean và khu vực phía đông Thái Bình Dương, khiến hơn 230 người thiệt mạng.

Bên cạnh đó, Washington cũng triển khai binh sĩ, máy bay không người lái Reaper cùng nhiều khí tài khác đến khu vực.

AFP ghi nhận ít nhất 20 chuyến bay quân sự từ Mỹ đến một căn cứ biệt lập trên bờ biển Thái Bình Dương của Ecuador, trong đó có máy bay vận tải C-130 Hercules, C-17 Globemaster, V-22 Osprey và trực thăng Black Hawk.

Dựa trên hình ảnh vệ tinh, căn cứ Ecuador gần đây đã trải qua hoạt động xây dựng, nâng cấp quy mô lớn.

Mỹ cũng ủng hộ các cuộc tấn công chống ma túy ở Colombia.