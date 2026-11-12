Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bị lính gác nhắc nhở vì làm ồn tại mộ tử sĩ

Video được lan truyền rộng rãi trên các kênh truyền hình và mạng xã hội của Mỹ cho thấy Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và một nhóm người, được cho là gồm các cố vấn cấp cao của ông, đứng chụp ảnh tại Mộ Chiến sĩ vô danh, sau một buổi lễ Ngày Cựu chiến binh (11.11) có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, theo AFP.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth dự lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ngày 11.11 ẢNH: REUTERS

"Tất cả du khách phải luôn giữ im lặng và tôn trọng!", một lính gác quân đội Mỹ hét lớn, sau khi nghe thấy tiếng cười và trò chuyện của nhóm quan chức.

Mộ Chiến sĩ vô danh là nơi chôn cất của những binh sĩ Mỹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh.

CNN xác định nhóm người chụp ảnh trên bậc thang gần ngôi mộ cùng với ông Hegseth là vợ ông - bà Jennifer, Chánh văn phòng bộ trưởng Ricky Buria, Phó chánh văn phòng Patrick Weaver và Cố vấn cấp cao Tami Radabaugh.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói với NBC News rằng ông Hegseth và Bộ Chiến tranh "luôn tôn trọng" sự hy sinh của quân đội.

"Trong khi tưởng niệm ngày trọng đại này, một binh sĩ đã nhắc nhở mọi người một cách đúng đắn và tôn trọng về việc giữ gìn sự trang nghiêm", ông Parnell nói.

Các đảng viên Dân chủ đã nhanh chóng phản ứng trước sự cố của Bộ trưởng Chiến tranh trong một ngày thiêng liêng đối với quân đội Mỹ.

"Ông Pete Hegseth tiếp tục cho thấy hoàn toàn thiếu năng lực cho chức vụ của mình. Một ngày sau khi suýt bị luận tội, ông ta thể hiện sự khinh thường đối với những binh sĩ của chúng ta bằng cách thiếu tôn trọng sự thiêng liêng của Mộ Chiến sĩ vô danh", nữ nghị sĩ Gwen Moore đại diện bang Wisconsin đăng tải trên X.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tạm thời thoát nguy cơ bị luận tội

Hôm 10.11, một phiên bỏ phiếu đã diễn ra tại Hạ viện Mỹ liên quan kiến nghị luận tội ông Hegseth, do một nghị sĩ đảng Cộng hòa đề xuất. Kiến nghị không được thông qua nhưng giới quan chức đảng Dân chủ đã tuyên bố có thể sẽ luận tội vị bộ trưởng sau khi quốc hội khóa mới nhậm chức vào đầu năm 2027, khi đảng này giành lại thế đa số ở lưỡng viện.