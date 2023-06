Bộ trưởng Công an nói gì với Quốc hội về thêm tướng, tăng tuổi hưu công an?

Sáng 2.6, sau khi 21 đại biểu Quốc hội thảo luận "sôi nổi, dân chủ, trí tuệ, khách quan, thẳng thắn và có nhiều thông tin", đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu nêu về dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu tại phiên họp sáng 2.6 GIA HÂN

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, luật Sửa đổi bổ sung một số điều luật Công an nhân dân được xây dựng để thể chế hóa quy định của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ, chính quy trong tình hình mới. Luật cũng thể chế hóa quy định điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu trong mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung trên cơ sở tự nguyện và thu hẹp bình đẳng giới.

“Hồ sơ dự án luật được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, tiếp thu ý kiến các địa phương và đã được Chính phủ thống nhất”, ông Lâm nói.

Cơ bản nhất trí việc cần thiết ban hành luật

Về ý kiến góp ý của các đại biểu đối với dự thảo luật, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, các đại biểu "cơ bản nhất trí việc cần thiết ban hành luật Công an nhân dân sửa đổi".

Một số đại biểu có ý kiến về quy định Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng; ý kiến đề nghị bổ sung các quy định cụ thể mang tính nguyên tắc, tiêu chuẩn về thành tích đặc biệt xuất sắc để được thăng cấp bậc hàm tướng lên trước thời hạn ngay trong luật (dự thảo luật đề nghị giao Chính phủ quy định - PV).

Các đại biểu cũng có ý kiến đề nghị bổ sung cấp bậc hàm tá với một số vị trí lãnh đạo công an Hà Nội, TP.HCM đối với cấp trung đoàn trưởng.

"Cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định lộ trình và thời điểm áp dụng hạn tuổi phục vụ cao nhất. Ý kiến về việc xác định rõ thời điểm thi hành luật sau khi đã được Quốc hội thông qua. Ý kiến đề nghị giải trình rõ việc bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng. Ý kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cấp bậc hàm cấp tướng đối với những đơn vị mới thành lập, đối với giám đốc công an các tỉnh trong toàn quốc và đối với cán bộ biệt phái", ông Lâm nêu.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình trước Quốc hội GIA HÂN

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, các đại biểu cũng đề nghị cân nhắc quy định về hạn tuổi phục vụ đối với nữ công nhân công an, đề nghị cân nhắc quy định việc tăng 3 tuổi đối với nữ thượng tá, 5 tuổi đối với nữ đại tá, đề nghị cân nhắc quy định cụ thể với những trường hợp kéo dài tuổi trong những trường hợp đặc biệt và những trường hợp được nghỉ hưu trước thời hạn.

Cùng đó là đề nghị đánh giá tác động của các chính sách liên quan đến ngân sách, quỹ lương, bảo hiểm xã hội, dư luận của nhân dân.

Vẫn theo Bộ trưởng Bộ Công an, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định cấp bậc hàm đối với phó chủ tịch Quốc hội. Đồng thời, đề nghị có chính sách đào tạo nghề cho cán bộ công an hoàn thành nghĩa vụ và có chính sách đối với cán bộ công an công tác ở vùng núi, vùng biên giới và có chế độ chính sách đối với lực lượng công an ở cơ sở như công an phường, công an xã...



Phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện dự án luật

Sau khi liệt kê khái quát các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu như trên, Bộ trưởng Tô Lâm đã "trân trọng cảm ơn các lãnh đạo Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã quan tâm và có những ý kiến đóng góp để góp phần hoàn thiện hồ sơ dự án luật".

"Chúng tôi nhận thức đây không chỉ là sự chỉ đạo, sự quan tâm mà còn là sự động viên, biểu dương và chăm sóc rất kịp thời của Quốc hội cũng như các vị đại biểu Quốc hội đối với lực lượng công an nhân dân. Các ý kiến phát biểu tại hội trường hôm nay và các ý kiến phát biểu tại 19 tổ đại biểu Quốc hội ngày 27.5 sẽ được cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội tổng hợp, tiếp thu, giải trình để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Bộ Công an rất mong các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục quan tâm, cho ý kiến đối với dự án luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Quốc hội biểu quyết vào ngày 22.6. Tôi xin báo cáo và xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội", đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói.



Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân sẽ được Quốc hội bấm nút thông qua ngay tại kỳ họp 5 đang diễn ra, dự kiến ngày 22.6 tới.