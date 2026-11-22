"Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi Suneung, một số thay đổi được thực hiện ngay trước ngày thi đã gây ra nhiều bất tiện cho công chúng, trong đó có cả các thí sinh", Bộ trưởng Choi cho biết trong một tuyên bố.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin đối mặt với các câu hỏi chất vấn trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Giáo dục tại quốc hội ở Seoul ngày 16.11 Ảnh: AP

Suneung là tên viết tắt trong tiếng Hàn của Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), kỳ thi đại học quốc gia thường niên tại Hàn Quốc vừa diễn ra hôm 19.11.

"Với tư cách là bộ trưởng phụ trách, tôi hiểu rằng mình không thể tránh khỏi những chỉ trích vì đã không chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Giờ đây, khi kỳ thi đã kết thúc, tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm và đang xin từ chức", ông Choi cho hay.

Hơn 110 trường hợp bị nghi gian lận

Chính phủ Hàn Quốc đã đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn gian lận thi cử sau khi dư luận phẫn nộ trước lời thú nhận của thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi kế toán thuế gần đây. Người này thừa nhận đã gian lận nhờ sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị kỹ thuật số.

Trong số các biện pháp đó có việc gửi tin nhắn khẩn cấp bất ngờ, vốn phát ra âm thanh lớn ngay cả trên thiết bị đang ở chế độ im lặng, và kiểm tra mọi cặp kính mà thí sinh đeo để tìm camera ẩn. Tất cả các thiết bị điện tử đều bị cấm trong phòng thi, thí sinh chỉ được phép mang theo bút chì.

Dù vậy, Bộ Giáo dục Hàn Quốc hôm nay thông báo đã có tổng cộng 111 trường hợp bị nghi gian lận liên quan thiết bị điện tử trong kỳ thi CSAT vừa qua. Trong đó có 54 trường hợp bị bắt gặp sau khi giới chức gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp đến điện thoại di động trên toàn quốc.

Các cơ quan chức năng cũng phát hiện 52 trường hợp khác thông qua những phương thức như dò tìm tín hiệu wi-fi, trong khi 5 trường hợp bị bắt quả tang đang sử dụng thiết bị thông minh.

Trong số những người bị bắt quả tang, một thí sinh tại tỉnh Nam Chungcheong đã sử dụng kính thông minh, trong khi một thí sinh khác tại tỉnh Gyeonggi sử dụng camera siêu nhỏ cùng tai nghe không dây.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự kiến sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định mức độ xử lý.

Thưởng tiền cho người tố giác gian lận

Hôm 21.11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tái khẳng định rằng chính phủ sẽ trao phần thưởng tổng cộng 100 triệu won (hơn 1,9 tỉ đồng) cho bất kỳ ai tố giác hành vi gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua. Ông nhấn mạnh hành vi này là "một tội danh nghiêm trọng ngang với tham nhũng" ở các quan chức chính phủ.

Ông Lee viết trên mạng xã hội rằng khoản tiền thưởng này sẽ được áp dụng cho mỗi trường hợp gian lận bị tố giác, nghĩa là nếu một người báo cáo nhiều vụ gian lận cùng lúc, tổng số tiền thưởng có thể vượt quá 100 triệu won.

Ông Lee cho biết thêm nếu một người gian lận tự thú và tố giác các đồng phạm khác, họ sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt, đồng thời vẫn được nhận trọn vẹn khoản tiền thưởng dành cho người tố giác.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cân nhắc áp dụng lệnh cấm tham gia kỳ thi CSAT lên tới 10 năm đối với những thí sinh bị phát hiện gian lận bằng cách sử dụng AI, theo Yonhap.