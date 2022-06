‘Bộ trưởng hứa như đinh đóng cột 2019 xong thu phí không dừng, nay vẫn nửa vời’

Chất vấn Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể sáng nay 9.6, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nhắc lại từng chất vấn khi ông Thể mới lên nhậm chức: “Bộ trưởng hứa như đinh đóng cột với tôi là năm 2019 thu phí không dừng sẽ triển khai trong cả nước. Nhưng tới nay vẫn làm nửa vời, ngay cả Hà Nội, nhiều lúc đi qua tôi thấy rất kỳ lạ. Rất mừng là Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu sau 30.6.2022 sẽ xả trạm nếu dự án chưa xong thu phí không dừng”.

Theo ông Trí, thu phí không dừng minh bạch hơn hoạt động thu tiền, phải tìm ra nguyên nhân sự lần lữa, ngần ngại của nhà đầu tư.

“Cử tri cho rằng có sự không minh bạch, lợi ích nhóm khi chậm triển khai thu phí không dừng”, ông Trí nói.

Trả lời chất vấn này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết dự án thu phí không dừng triển khai từ 2015, đến năm 2019 theo đề án của Chính phủ giao ít nhất mỗi trạm có 2 làn ETC. Đại biểu và người dân thấy không xong, nhưng hết 2019 về cơ bản trừ 28 trạm của VEC thì đều hoàn thành đúng tiến độ. Nhưng có làn ETC mà không dán thẻ thì cũng không triển khai được. Dán thẻ từ năm 2016 - 2017 đến nay mới đạt 3,2 triệu thẻ, đây là thời điểm chín muồi để triển khai không dừng.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng cho rằng, dự án BOT liên quan đến người dân nên rất nhạy cảm, cũng rất được Bộ Công an quan tâm. “Hiện chưa phát hiện lợi ích nhóm liên quan đến nhà đầu tư BOT, còn cá nhân nào liên quan sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Thể nói.





Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà (Hoà Bình) nêu: Bộ GTVT cho rằng các dự án của Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chưa triển khai được ETC do không đủ vốn, nhưng thực tế do khó khăn phương án tài chính.

“Tới sau 30.6 không hoàn thành sẽ xả trạm dựa trên căn cứ pháp lý nào khi Bộ chưa điều chỉnh phương án tài chính cho nhà đầu tư? Khi mất tiền ngân sách ai sẽ chịu trách nhiệm”, bà Hà hỏi.

Theo Bộ trưởng Thể, Chính phủ xác định thu phí không dừng là điểm nóng phải giải quyết dứt điểm; như đường sắt Cát Linh - Hà Đông, các Phó thủ tướng cũng đã họp rất nhiều lần để thúc tiến độ. VEC cũng đã cam kết sẽ hoàn thành lắp đặt ETC xong trước 31.7, hiện đã ký hợp đồng, nhập xong thiết bị sẽ lắp xong trong 2 tháng.

“VEC có vốn điều lệ chỉ 1.000 tỉ đồng, nhưng vay hơn 120.000 tỉ đồng, khi tái cơ cấu xong không đủ điều kiện để vay vốn. Nhiều dự án liên quan đến VEC cũng không thi công được như Bến Lức - Long Thành, hiện Quốc hội đã quyết cơ chế tái cấp vốn cho VEC. VEC đã cam kết, sau 31.7 trạm nào lắp xong làn ETC thì thu, trạm nào chưa xong thì xả”, ông Thể nói.