Bộ trưởng Malaysia gây sốc khi nói căng thẳng công việc góp phần gây đồng tính

Tiến sĩ Zulkifli Hasan ảnh: X/@DrZulkifliHasan

Trong văn bản trả lời trước quốc hội Malaysia hôm 27.1, Bộ trưởng Zulkifli Hasan dẫn một cuộc nghiên cứu được công bố năm 2017 liệt kê một số yếu tố có thể khiến con người thể hiện các hành vi đồng tính.

Những yếu tố này bao gồm ảnh hưởng xã hội, trải nghiệm tình dục, căng thẳng trong công việc và các hoàn cảnh cá nhân khác, theo South China Morning Post hôm 29.1.

"Cuộc nghiên cứu nhấn mạnh một tổ hợp các yếu tố trên có thể góp phần dẫn đến sự hình thành những hành vi liên quan đến LGBT", tiến sĩ Zulkifli đề cập trong văn bản.

Tiến sĩ Zulkifli đã phản hồi câu hỏi của viết thư trả lời câu hỏi nghị sĩ Siti Zailah Mohd Yusoff (thuộc đảng Rantau Panjang), người yêu cầu được cung cấp dữ liệu và thống kê cập nhật về những xu hướng liên quan đến vấn đề LGBT ở Malaysia.

Nữ nghị sĩ muốn biết thông tin chi tiết bao gồm tỷ lệ theo nhóm tuổi, thành phần sắc tộc, cũng như những yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng số người đồng tính ở Malaysia.

Tuy nhiên, bộ trưởng thừa nhận chính phủ không có thống kê chính thức về quy mô cộng đồng LGBT tại Malaysia.

"Dữ liệu toàn diện về số người LGBT ở Malaysia vẫn còn hạn chế", ông cho biết.

Tuy nhiên, câu trả lời của tiến sĩ Zulkifli về nguyên nhân gây đồng tính nhanh chóng vấp phải chỉ trích dữ dội trên mạng, với nhiều người đặt câu hỏi về việc các thành viên LGBT xuất phát từ hệ quả của căng thẳng hoặc áp lực xã hội.

Theo sau phản ứng kịch liệt của người dùng mạng xã hội và các nhóm vận động cho quyền lợi của LGBT, tiến sĩ Zulkifli thúc giục mọi người hãy đọc toàn bộ phần trả lời của ông và cho rằng phát biểu của ông bị cắt câu lấy nghĩa.