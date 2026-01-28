Voi rừng ở Thái Lan bị buộc phải… ngừa thai

Hình ảnh do Văn phòng Bảo tồn Động vật Hoang dã Thái Lan công bố hôm 28.1 cho thấy nơi sinh hoạt của một đàn voi rừng ở tỉnh Trat của nước này

ảnh: afp

AFP hôm 28.1 dẫn lời ông Sukhee Boonsang, Giám đốc Văn phòng Bảo tồn Động vật Hoang dã Thái Lan, cho biết lực lượng chức năng đã cùng đội ngũ thú y tiêm thuốc ngừa thai cho 3 cá thể voi cái sống trong môi trường hoang dã tại tỉnh Trat, miền đông nam nước này, trong ngày 26.1.

Đây là biện pháp nhằm quản lý số lượng voi rừng của Thái Lan. Ông Sukhee cho biết tỷ lệ sinh của voi tại 5 tỉnh miền đông Thái Lan hiện tăng khoảng 8% mỗi năm, cao hơn nhiều so với mức 3% ở các khu vực khác.

Vị giám đốc cảnh báo xu hướng tăng trưởng dân số nếu để tự nhiên ở loài voi rừng được dự đoán sẽ gây thêm nhiều cuộc xung đột giữa con người và voi hoang dã trong dài hạn.

Trong một thông báo, Văn phòng Bảo tồn Động vật Hoang dã và các bác sĩ thú y đã sử dụng súng bắn phi tiêu để tiêm thuốc ngừa thai mà không cần gây mê cho các cá thể voi cái.

Số lượng voi rừng ở Thái Lan đã tăng từ 334 cá thể trong năm 2015 lên gần 800 cá thể trong năm 2025, chưa kể hàng ngàn con đang được nuôi nhốt.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy những cuộc chạm trán giữa người và voi đã khiến gần 200 người thiệt mạng và hơn 100 con voi chết kể từ năm 2012.

Trong khi đó, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp voi ở Thái Lan vào nhóm loài nguy cấp trên phạm vi toàn cầu. Voi cũng là loài động vật biểu tượng cho đất nước Thái Lan.

Ông Sukhee cho biết thêm 3 con voi cái sau khi được tiêm thuốc ngừa thai đã được kiểm tra các dấu hiệu nhiễm trùng. Kết quả cho thấy mọi thứ vẫn bình thường. Đội ngũ bác sĩ thú y sẽ tiếp tục kiểm tra sau 6 tháng bằng cách xét nghiệm máu.

Thuốc ngừa thai dành cho voi đã được thử nghiệm trên 7 con voi bị nuôi nhốt ở Chiang Mai thuộc miền bắc cách đây 2 năm.

Cũng theo ông Sukhee, thêm 15 liều nữa sẽ được sử dụng cho các đàn voi khác trước khi mùa mưa ở nước này bắt đầu từ tháng 5.