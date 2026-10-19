Bộ trưởng Nội vụ nói về việc tiếp tục sắp xếp xã, phường

Chiều 18.10, thảo luận tổ về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu nhiều đại biểu, trong đó có cả lãnh đạo địa phương đặt câu hỏi xã, phường có tiếp tục sáp nhập nữa không.

Ông cho hay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và có kết luận về vấn đề này. Theo đó, giao các tỉnh, thành chủ động xem xét, quyết định việc đề xuất sắp xếp trên cơ sở tình hình thực tế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ẢNH: QUOCHOI.VN

Cụ thể, nếu tỉnh, thành thấy trường hợp xã, phường nhỏ quá, không bảo đảm không gian và dư địa phát triển, đồng thời 2 - 3 xã gần nhau có điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa tương đồng, đi lại tương đối thuận thì có thể xem xét đề xuất sáp nhập để quy hoạch, phát triển tốt hơn.

Địa phương cần bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cơ quan liên quan, lấy ý kiến nhân dân đồng thuận và thực hiện quy trình trình Trung ương xem xét, quyết định.

Ngược lại, nếu trước đây đã nhập 3 - 4 xã lại mà thấy địa bàn quá rộng và quá trình hoạt động có vướng mắc, khó khăn, cần chia tách thì địa phương phải chủ động tính toán, đề xuất.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hiện còn có tình trạng chờ Trung ương chỉ đạo, cũng có nơi nhìn ngó địa phương khác xem có thực hiện hay không. Từng địa phương phải chủ động đề xuất căn cứ tình hình thực tế, theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu để tham mưu Chính phủ, Bộ Chính trị chủ trương xây dựng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu - mô hình này không làm thay đổi cấp hành chính.

Nói thêm về mô hình này, theo ông Hải, Trung ương quy định nguyên tắc, tiêu chí chung, còn việc lựa chọn xã, phường nào do địa phương quyết định, trên không áp đặt xuống. Theo nghiên cứu bước đầu, những xã, phường được chọn không nên có quy mô quá nhỏ và cần có điều kiện cơ bản tương đối tốt về hạ tầng, giao thông, thông tin liên lạc, cán bộ, chuyển đổi số...

"Quan trọng là xã, phường đó nằm ở vị trí tương đối trung tâm so với các xã, phường xung quanh để tập trung đầu tư hạ tầng, nhân lực, tổ chức quy hoạch có tính liên thông với các xã, phường lân cận. Khi xã, phường hạt nhân này phát triển sẽ kéo theo cả khu vực cùng đi lên", Bộ trưởng nói và cho hay tới đây sẽ báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị và khi có chính thức sẽ có hướng dẫn cho địa phương triển khai.

Về các khu kinh tế đặc biệt, lãnh đạo Bộ Nội vụ nói số lượng không nhiều, mô hình này vẫn ở cấp cơ sở, không nâng thêm cấp hành chính. Tuy nhiên, loại hình này sẽ tính toán về tổ chức bộ máy, cán bộ tương đối đặc biệt hơn các đơn vị hành chính cùng cấp.

Các khu kinh tế đặc biệt không nhất thiết tổ chức giống nhau. Quy mô, điều kiện kinh tế - xã hội mỗi nơi khác nhau thì cách tổ chức, phân cấp, phân quyền cũng phải khác nhau. Hiện, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, xây dựng đề án, Bộ Nội vụ phối hợp tính toán các nội dung liên quan.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, sau sắp xếp đơn vị hành chính giữa năm 2025, cả nước có 3.321 xã, phường, đặc khu. Trong đó, 705 xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 17 đơn vị chưa đạt cả 2 tiêu chuẩn, 529 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn diện tích và 159 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn dân số.