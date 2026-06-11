Bộ trưởng Quốc phòng Anh bất ngờ từ chức, chỉ trích thủ tướng

Ông John Healey giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Anh sau khi Công đảng thắng cử vào tháng 7.2024 ảnh: ap

Việc ông John Healey từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Anh diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính nước này sau nhiều tháng thương thuyết vẫn không thể giải quyết được bất đồng liên quan đến tăng chi ngân sách dành cho quân sự, theo AP.

Việc hai bộ không đạt được nhất trí đã làm trì hoãn kế hoạch đầu tư quân sự vốn đã được hoạch định từ năm ngoái.

Thủ tướng Starmer đã cam kết nâng chi tiêu quốc phòng của Anh lên 2,5% GDP năm 2027 và 3% GDP năm 2034. Tuy nhiên, phía quân đội cho rằng tốc độ tăng này là không đủ nhanh trước các thách thức an ninh hiện nay.

Trong thư gửi cho Thủ tướng Starmer, ông Healey nói thẳng "ông đã không thể và Bộ Tài chính lại không sẵn lòng cam kết phân bổ những nguồn lực mà đất nước cần đến để bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng".

Ông Healey cho rằng kế hoạch đầu tư quốc phòng được chính phủ đưa ra hồi đầu tuần thấp hơn rất nhiều so với những gì cần thiết cho phòng thủ đất nước trong thời điểm nguy hiểm như hiện nay.

Việc trì hoãn đã khiến ngành công nghiệp quân sự của Anh phẫn nộ vì không thể đầu tư cho các chương trình an ninh dài hạn, trong bối cảnh bất ổn lớn về địa chính trị và Mỹ đang dần giảm vai trò bảo đảm an ninh cho châu Âu.

"Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nộp đơn từ chức", ông khẳng định trong thư.

Ông Healey đã giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Anh kể từ khi Công đảng Anh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 7.2024. Ông được đánh giá là một bộ trưởng có năng lực và nghiêm túc.

Trên vai trò Bộ trưởng Quốc phòng Anh suốt gần 2 năm, ông đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine và tham gia xây dựng một liên minh đa quốc gia nhằm bảo đảm an ninh nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Healey cũng giúp thúc đẩy nỗ lực xây dựng lực lượng nhằm duy trì tự do hàng hải tại eo biển Hormuz một khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình.