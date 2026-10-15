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    Bộ Xây dựng lên tiếng về quy định khoảng cách trên cao tốc

    Mai Hà
    Mai Hà
    Đại diện Bộ Xây dựng nêu 4 giải pháp để hỗ trợ người tham gia giao thông nhận biết thuận tiện khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc.

    Thông tin trên được ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) nêu tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Xây dựng chiều 15.10. 

    "Quy định về khoảng cách an toàn cơ bản phù hợp với kinh nghiệm quốc tế và các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông là cần thiết", ông Thành cho hay.

    Bộ Xây dựng lên tiếng về quy định khoảng cách trên cao tốc- Ảnh 1.

    Bộ Xây dựng cho biết quy định về khoảng cách an toàn phù hợp kinh nghiệm các nước

    ẢNH: MAI HÀ

    Theo ông Lê Kim Thành, thời gian gần đây, khi các lực lượng chức năng tổ chức xử phạt, đã xuất hiện một số ý kiến khác nhau liên quan việc đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc. "Ở đây tôi không đề cập tới yếu tố xử phạt, nhưng tuân thủ quy định về pháp luật là nhiệm vụ của mọi công dân", ông Thành nêu.

    Về áp dụng xử phạt vi phạm thời gian tới, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Cục CCST (Bộ Công an) chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện.

    Cục CSGT đã có văn bản đề xuất những khu vực trên các tuyến cao tốc dự kiến sẽ áp dụng quy định xử phạt. Cuối tháng 9, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường cao tốc rà soát, bổ sung biển báo quy định khoảng cách (0 m, 50 m, 100 m) và vạch kẻ đường để xác định khoảng cách các xe tham gia giao thông trên đường tại các vị trí có áp dụng xử phạt.

    Thông tin thêm, đại diện Bộ Xây dựng khẳng định, quy định về khoảng cách an toàn với phương tiện tham gia giao thông đường bộ đã được thực hiện ổn định trong thời gian dài.

    Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Thông tư số 38/2024, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, quy định cụ thể về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

    Bộ Xây dựng cũng đã có 4 giải pháp để hỗ trợ người tham gia giao thông nhận biết thuận tiện khoảng cách an toàn và tổ chức giao thông, báo hiệu phù hợp.

    Về hệ thống biển báo, Cục Đường bộ Việt Nam và các địa phương đang tiếp tục rà soát hệ thống báo hiệu, tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc; nghiên cứu bổ sung các hình thức báo hiệu, chỉ dẫn trực quan và giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, giúp người lái xe nhận biết rõ yêu cầu về khoảng cách an toàn và chủ động chấp hành.

    Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng rà soát, đánh giá các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn trên cơ sở thực tiễn khai thác đường cao tốc và kinh nghiệm quốc tế; kịp thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp.

    Áp dụng các giải pháp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lái xe về kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn, nhất là trong các tình huống giao thông đông phương tiện, thời tiết xấu, ùn tắc hoặc phương tiện phía trước giảm tốc độ đột ngột. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình đào tạo lái xe, tập trung vào kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn và xử lý tình huống trên đường cao tốc.

    Trên thực tế thời gian gần đây, nhiều thông tin cho rằng lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giảm mạnh do tâm lý tài xế e ngại việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn và mức phí trên cao tốc quá cao.

    Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 9, lưu lượng xe giảm đều trên cả cao tốc và QL1 so với tháng 8. Trong đó, cao tốc giảm 24,4%, tương ứng 13,6/15,9 triệu lượt xe/tháng. Lượng xe đi QL1 cũng giảm 11,2%, tương ứng 6,6/7,5 triệu lượt xe/tháng.

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