Bộ Xây dựng: Nguồn cung bất động sản quý 1/2023 giảm mạnh hơn cùng kỳ 2021

Nguồn cung nhà ở thương mại giảm mạnh

Theo thống kê thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng, dự án phát triển nhà ở thương mại trong quý 1/2023 có 14 dự án với gần 6.000 căn, số lượng dự án bằng khoảng 50% so với quý 4/2022 và bằng hơn 63% cùng kỳ 2022. Cụ thể, tại miền Bắc có 9 dự án với 5.600 căn; tại miền Trung có 3 dự án với 137 căn; tại miền Nam có 2 dự án với gần 100 căn.

Nguồn cung bất động sản trong quý 1/2023 giảm mạnh LÊ QUÂN

Số lượng dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai: 52 dự án với gần 24.000 căn, số lượng dự án bằng khoảng 88% so với quý 4/2022 và bằng khoảng 93% so với quý 1/2022.

Số dự án nhà ở thương mại đang xây dựng là gần 700 với gần 400.000 căn (số lượng dự án bằng gần 150% so với quý 4.2022 và bằng hơn 57% so với quý 1/2022). Trong đó, tập trung nhiều ở miền Bắc với 435 dự án; miền Trung có 157 dự án; miền Nam có 106 dự án.

Số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới: có 17 dự án với hơn 7.000 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng khoảng hơn 77% so với quý 4/2022 và bằng khoảng 43% so với quý 1/2022. Cụ thể, tại miền Bắc có 9 dự án, tại miền Trung có 5 dự án, tại miền Nam có 3 dự án.

"Qua số liệu tổng hợp của các địa phương có báo cáo cho thấy nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý 1/2023 vẫn còn hạn chế và có xu hướng giảm so với quý quý 4/2022", Bộ Xây dựng nhận định.

Về số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở, trong quý 1/2023 có 11 dự án với hơn 1.200 ô đất nền được hoàn thành, bằng khoảng 44% so với quý 4/2022. Bên cạnh đó, có 248 dự án đang xây dựng với khoảng hơn 66.500 ô đất nền, đạt hơn 125% so với quý 4/2022; có 6 dự án được cấp phép mới với hơn 300 ô đất nền, bằng 28% so với quý 4/2022.

Về số lượng nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, trong quý 1/2023, cả nước có 1 dự án nhà ở xã hội quy mô 300 căn hộ được cấp phép mới; 5 dự án quy mô gần 2.000 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai; 4 dự án với quy mô hơn 900 căn hộ đã hoàn thành xây dựng.

Nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân quý 1/2023 vẫn chưa khả quan LÊ QUÂN

Bộ Xây dựng cũng thống kê có gần 400 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô hơn 450.000 căn hộ. Trong đó, có 152 dự án đang xây dựng với quy mô hơn 15.000 căn và có 245 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư với quy mô 300.000 căn.

Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú, trong quý 1/2023 có 8 dự án đã hoàn thành với gần 3.400 căn hộ. Trong đó có gần 2.500 căn hộ du lịch, 680 căn biệt thự du lịch và gần 250 căn văn phòng lưu trú. Số lượng dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú hoàn thành là 133% so với quý 4/2022.

Bộ Xây dựng cũng thống kê có 56 dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú đang triển khai với khoảng hơn 25.300 căn. Trong đó có gần 20.500 căn hộ du lịch, hơn 4.600 căn biệt thự du lịch và gần 300 căn văn phòng kết hợp lưu trú. Số lượng dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú đang triển khai chỉ bằng hơn 44% so với quý 4/2022.

Trong quý 1/2023, chỉ có 1 dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú được cấp phép mới, chỉ bằng khoảng 25% so với quý 4/2022.

Lượng giao dịch thành công giảm mạnh

Về lượng giao dịch, Bộ Xây dựng thống kê căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có hơn 39.000 giao dịch thành công; đất nền có hơn 67.000 giao dịch thành công.

Lượng giao dịch bất động sản thành công trong quý 1/2023 cũng giảm mạnh LÊ QUÂN

Tổng lượng giao dịch của quý 1/2023 chỉ đạt hơn 106.000 lượt giao dịch thành công, bằng khoảng 65% so với quý 4/2022 và 61% so với quý 1/2022. Trong đó, lượng giao dịch thành công đất nền giảm nhiều; còn giao dịch thành công chung cư, nhà ở riêng lẻ tăng mạnh.

Theo Bộ Xây dựng, dù thị trường biến động nhiều nhưng căn hộ chung cư vẫn tiếp tục thu hút được quan tâm của nhóm đối tượng có nhu cầu ở thực. Số lượng dự án chung cư mở bán mới trong quý 1/2023 không nhiều, chủ yếu từ phân khúc trung, cao cấp, tập trung tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Định…

Số lượng giao dịch đất nền, biệt thự cao cấp ở nhiều địa phương giảm như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, Khánh Hòa, Đồng Nai, Đà Nẵng, TP.HCM… Đồng thời, giá giao dịch đất nền, biệt thự cao cấp ở những địa phương này cũng giảm nhẹ, ít có giao dịch ở mức giá cao như trước đó do niềm tin của khách hàng giảm, cộng với chi phí lãi vay cao.

Theo Bộ Xây dựng, tổng lượng tồn kho bất động sản quý 1/2023 là khoảng gần 19.000 căn hộ, nền đất (bao gồm chung cư, riêng lẻ, đất nền). Trong đó chung cư (hơn 2.500 căn); nhà ở riêng lẻ (hơn 9.000 căn); đất nền (hơn 7.000 nền). Tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở loại bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.