Bộ Xây dựng từng cảnh báo biến tướng nhà chung cư mini

Cơ quan chức năng buông lỏng quản lý

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, tháng 6.2020, bộ này đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc tăng cường thực hiện quy định pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ, trong đó có chung cư mini.



Chung cư mini bị cháy ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong CTV

Văn bản kể trên nêu rõ, ở một số địa phương tại các khu vực đô thị đã xuất hiện tình trạng lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng nên các hộ gia đình, cá nhân đã tự ý thực hiện việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ theo kiểu nhiều tầng, nhiều căn hộ ở mà không tuân thủ các quy định của pháp luật như: xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng sai quy hoạch, lấn chiếm không gian, chia nhỏ căn hộ, tự ý nâng tầng... bán, chuyển nhượng.



Điều này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như: vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao trong cộng đồng dân cư; quá tải về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; không cấp được giấy chứng nhận sở hữu cho người mua căn hộ;; làm gia tăng mật độ dân số; phá vỡ quy hoạch, làm mất mỹ quan, thiết kế của đô thị...

Theo Bộ Xây dựng, luật Xây dựng 2014, luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành 2 luật này đã tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh tương đối đầy đủ các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ.

Đáng chú ý, luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ đã quy định: căn hộ có diện tích tối thiểu 30 m2 trở lên, thiết kế theo kiểu khép kín, đáp ứng các yêu cầu về nhà chung cư thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu từng căn hộ này để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu.

Theo quy định của luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì công trình nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện: thứ nhất, phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất; thứ 2, bảo đảm an toàn cho công trình; thứ 3, đáp ứng yêu cầu về môi trường, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật; thứ 4, có thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong quá trình sử dụng…

Kiểm soát tốt hơn trật tự xây dựng

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh cần chỉ đạo Sở Xây dựng phổ biến, tuyên truyền các quy định liên quan đến quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng để chính quyền địa phương và người dân hiểu rõ được các quy định của pháp luật trong việc quản lý các hoạt động xây dựng nhà ở.

Các địa phương cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc cấp giấy phép xây dựng, triển khai thi công, quản lý chất lượng xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ theo đúng quy hoạch được duyệt và nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp. Đặc biệt là đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở kiểu khép kín.

Đồng thời, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở nhưng: xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng lấn chiếm không gian, xây dựng không đúng với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng nhà ở không bảo đảm chất lượng...