Bộ Y tế thông báo về ca tử vong vì 'viêm phổi lạ' tại Nga

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian gần đây, một số cơ quan báo chí đưa tin về trường hợp một nhân viên phòng xét nghiệm tại vùng Irkutsk, Liên bang Nga, tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) - Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế đã liên hệ với Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam để xác minh.

Bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm tại thị trấn Shelekhov, tỉnh Irkutsk (Nga) ngày 7.10 ẢNH: AFP

Trong thông tin cung cấp hôm qua 7.10, WHO cho biết đã tích cực theo dõi và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan về sự kiện này tại Nga.

Nhân viên này thuộc Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk (Irkutsk Antiplague Research Institute), tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga, tử vong ngày 2.10, sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng.

Theo thông tin Cơ quan y tế Liên bang Nga cung cấp cho WHO, không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Irkutsk.

Các cơ quan chức năng Nga cho biết đã tiến hành điều tra dịch tễ học, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát cần thiết, đồng thời xác định các trường hợp tiếp xúc để thực hiện giám sát y tế và xét nghiệm.

"Hiện không phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số các trường hợp tiếp xúc và hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc đã được hoàn tất", WHO cho biết.

Tổ chức này cũng đang tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh các thông tin trên phương tiện truyền thông và thu thập thêm thông tin nhằm đánh giá bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để chủ động giám sát, đánh giá nguy cơ để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

Đồng thời, để chủ động bảo vệ sức khỏe cho người dân, Cục Phòng bệnh khuyến cáo cần bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức; không hoang mang, lo lắng trước các thông tin chưa được xác minh; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Giữ vệ sinh môi trường sống, phòng chống chuột và bọ chét; không tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Người có tiền sử tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm bệnh hoặc đến khu vực có dịch, nếu xuất hiện sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời; không tự ý sử dụng kháng sinh.

Hôm 7.10, Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại cho công dân không đến Nga, cũng như công dân đang ở Nga nên rời đi ngay lập tức. Đại sứ quán Mỹ cho biết đã nắm được các báo cáo từ khu vực Irkutsk về trường hợp nghi mắc bệnh dịch hạch phổi dẫn đến tử vong của một cá nhân, cũng như các biện pháp cách ly và đóng cửa các bệnh viện liên quan ở Irkutsk.

Tuy nhiên, Cơ quan giám sát y tế Nga (Rospotrebnadzor) tuyên bố không có nguy cơ dịch bệnh đe dọa người dân tại vùng Irkutsk (Siberia, Nga), sau cái chết của nhân viên làm việc tại Viện Nghiên cứu phòng chống dịch hạch Irkutsk, Reuters đưa tin.

Rospotrebnadzor khẳng định kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện vi khuẩn dịch hạch và nguyên nhân tử vong là do "viêm phổi không rõ nguyên nhân".