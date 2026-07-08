Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ 40 học sinh nghi ngộ độc ở Đắk Lắk

Ngày 8.7, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đã nhận được văn bản của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị nhận được thông tin về vụ gần 40 học sinh trên địa bàn phường Tân An (Đắk Lắk) phải nhập viện cấp cứu sau khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói...

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ gần 40 học sinh ở Đắk Lắk nghi ngộ độc thực phẩm ẢNH: T.X

Trước sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân ngộ độc thực phẩm tập trung nguồn lực cứu chữa, bảo đảm sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, khẩn trương điều tra vụ việc, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có).

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc tại các cơ sở giáo dục; thực hiện nghiêm việc kiểm tra bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học; nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố theo nội dung "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm".

Sở Y tế Đắk Lắk cũng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện chế độ báo cáo nhanh, chủ động cung cấp thông tin và sớm công khai kết quả điều tra, báo cáo Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Chiều 8.7, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đơn vị đã thành lập tổ điều tra về vụ gần 40 học sinh tại phường Tân An phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Tổ này đã thu thập mẫu thực phẩm tại bếp ăn tập thể và gửi đến Trung tâm Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm khu vực Tây nguyên, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên để kiểm nghiệm.