Ngày 29.11, theo thông tin từ Công an thành phố Huế, Phòng An ninh mạng Công an thành phố đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với N.T.C.L (34 tuổi, ở phường Phú Xuân, thành phố Huế) vì đăng nội dung "bóc phốt", xúc phạm uy tín một chủ cơ sở spa (cơ sở làm đẹp) tại Huế.

Trước đó, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế tiếp nhận đơn trình báo của chủ cơ sở spa ở Huế về việc ngày 31.10 chủ cơ sở này phát hiện bị một tài khoản Facebook đăng bài có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, hình ảnh của bản thân. Những bài này đăng trong các nhóm "Hội Spa Huế", "Sinh viên Đại học Huế"...

Lực lượng chức năng làm việc với người đăng tải nội dung xúc phạm uy tín cơ sở spa ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ HUẾ

Qua xác minh của cơ quan công an, người đăng bài là N.T.C.L.

N.T.C.L cho biết ngày 27.10 đến spa này để lấy nhân mụn và mua sản phẩm trị mụn, nhưng sau khi dùng, da bị ngứa đỏ nên đi khám da liễu.

Do hai bên không thống nhất việc bồi thường, N.T.C.L bức xúc đăng bài "bóc phốt" kèm hình ảnh trang Facebook cá nhân của chủ spa này, cùng đoạn tin nhắn giữa hai bên.

Sau khi gỡ bài, N.T.C.L tiếp tục đăng thêm một bài khác có nội dung đe dọa chủ cơ sở.

Làm việc với cơ quan công an, N.T.C.L thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Công an thành phố Huế đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với N.T.C.L, theo điểm a khoản 1 điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15.5.2026 về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế khuyến cáo: khi quyền lợi chính đáng bị xâm phạm, người dân nên phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền như UBND phường, xã, công an, Hội Bảo vệ người tiêu dùng hoặc ứng dụng HueS để giải quyết đúng quy định, tránh tự ý "bóc phốt" xúc phạm người khác trên mạng xã hội.

Cơ sở dịch vụ cũng cần tư vấn trung thực, đúng chất lượng và giải quyết phản ánh của khách hàng thiện chí. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.