'Bóc phốt' nghịch lý ở Đại học Harvard

Ủy ban Trách nhiệm xã hội tại lớp học, một nhóm gồm 7 giảng viên kỳ cựu của Đại học Harvard, đã thực hiện báo cáo từ tháng 2.2024 và hoàn tất vào tháng 1 năm nay, theo tờ The New York Times hôm 7.10.

Trốn tiết, không đọc tài liệu, điểm vẫn cao

Đại học Harvard là một trong những trường đại học có tỷ lệ trúng tuyển thấp nhất thế giới, với khoảng 97% số đơn nhập học bị bác mỗi năm. Thế nhưng, nhiều sinh viên lại bị phát hiện trốn học, không đọc tài liệu được giao, theo báo cáo.

Báo cáo gây nên tranh cãi về môi trường học thuật và tư duy học đường của sinh viên ở Harvard ẢNH: REUTERS

Khi đến lớp, nhiều sinh viên chỉ xem thiết bị điện tử và thường lưỡng lự khi được yêu cầu phát biểu ý kiến. Trong một số trường hợp, họ lo sợ phải chia sẻ những ý tưởng có vẻ như bất đồng với những người khác. Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến nhất là bản thân các học sinh không đọc đủ tài liệu để có thể đóng góp ý kiến hiệu quả tại lớp học, báo cáo bổ sung.

Báo cáo kết luận, bất chấp thái độ học tập đáng quan ngại, việc các giảng viên cho điểm một cách hào phóng cho phép những sinh viên trốn học hoàn thành tín chỉ với điểm số cao. Tiến sĩ Amanda Claybaugh, Trưởng khoa Giáo dục bậc đại học của Harvard, cho hay khoảng 40% số điểm của trường là A vào năm 2015; giờ đây tỷ lệ đó tăng lên 60%.

Theo báo cáo, với hành động trốn tiết, "các sinh viên đang mất đi cơ hội lắng nghe những góc nhìn từ những sinh viên có cách nhìn khác biệt". Cô Omosefe Noruwa, sinh viên năm ba chương trình tiền y khoa tại Đại học Harvard, cho rằng nhận định của ủy ban giảng viên là có cơ sở. Những bài giảng được ghi hình sẵn càng khiến sinh viên dễ cúp học hơn. "Nếu họ có thể đạt điểm cao mà không cần đến lớp, họ sẽ không đến nữa", báo The New York Times dẫn lời sinh viên này.

Thiết lập tư duy mới

Giáo sư kinh tế David Laibson, đồng chủ tịch ủy ban thực hiện báo cáo, cho rằng đã đến lúc phải thay đổi. "Các sinh viên nên biết rằng khi họ xem điện thoại, họ sẽ không thực sự nghe được tôi đang suy nghĩ gì", theo vị giáo sư. Báo cáo của ủy ban đã nêu bật "một số sự thật khó nghe về văn hóa học tập của chúng ta", TS Hopi Hoekstra, Trưởng khoa Nghệ thuật và Khoa học, phải thừa nhận.

Trước tình hình trên, Đại học Harvard và dàn giáo sư đang nỗ lực thay đổi trải nghiệm của sinh viên, với mục tiêu định hình thế hệ sinh viên cởi mở và gắn bó hơn với học thuật. Không ít giảng viên bắt đầu điểm danh trên lớp. Sinh viên được khuyến khích ghi chép bằng tay thay vì dùng điện thoại hoặc laptop. Và để giúp sinh viên vượt qua nỗi sợ hãi khi phát biểu, các giáo sư thi hành quy định yêu cầu sinh viên bảo mật nội dung bạn học chia sẻ trong lớp. Một số thay đổi khác cũng được áp dụng.