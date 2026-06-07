Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Sang Thái Lan cấy phôi theo diện... du lịch

Qua thời gian sống trong "lò" nuôi tập trung, PV Thanh Niên nhận ra hoạt động mang thai hộ (MTH) tại đây diễn ra theo cùng một quy trình. Đằng sau những chuyến du lịch Thái Lan ngắn ngày là cả một guồng vận hành được tổ chức bài bản: từ tuyển chọn phụ nữ, theo dõi sức khỏe, bố trí nơi ăn ở, đưa xuất cảnh cấy phôi rồi quay về VN dưỡng thai chờ ngày sinh con.

Vỏ bọc du lịch Thái Lan

Ngày 7.4, ngay khi chúng tôi vào "lò" nuôi phụ nữ tại hẻm 84/90 Tân Sơn Nhì (P.Tân Sơn Nhì), Hồ Thanh Huyền (38 tuổi, quê Đồng Tháp) lập tức phổ biến các quy định. Kể từ đó, mọi sinh hoạt, đi lại của PV cũng như những người MTH đều bị kiểm soát chặt chẽ. Ngay cả chu kỳ kinh nguyệt cũng bị theo dõi sát sao để tính ngày đưa sang Thái Lan cấy phôi. "Chờ đến kỳ kinh nguyệt của em, chị sẽ đưa đi khám, tiêm thuốc. Khoảng 1 tuần sau sẽ bay sang Thái Lan cấy phôi", Huyền nói với PV.

Ngày 15.4, Huyền đưa PV cuốn hộ chiếu chuẩn bị cho việc xuất cảnh qua Thái Lan cấy phôi ẢNH: THANH NIÊN

Đến tối 15.4, Huyền đưa PV cuốn hộ chiếu được chuẩn bị sẵn (để có được cuốn hộ chiếu, PV phải cung cấp thông tin theo yêu cầu cho Huyền cũng như phía dịch vụ làm hộ chiếu) và dặn giữ kỹ để phục vụ việc xuất cảnh sang Thái Lan. Rồi Huyền hướng dẫn tải ứng dụng Viber để kết nối với đầu mối bên Thái Lan có tên Thu Ba, nhằm tiện liên lạc và điều phối trong quá trình di chuyển, cấy phôi.

Cùng chờ đi Thái Lan cấy phôi như PV còn có người MTH tên H.T.C (35 tuổi). Chị C. được bố trí ở tại khu trọ trong hẻm 428/18 Chiến Lược (P.Bình Trị Đông). Sáng 10.4, môi giới Nguyễn Thị Thắm (41 tuổi, quê An Giang, giúp việc cho Huyền) đưa C. đến hệ thống y tế sản phụ trên đường Tân Sơn Nhì để siêu âm tử cung sau khi vừa kết thúc kỳ kinh nguyệt. Kết quả thể hiện sức khỏe tốt, Thắm lập tức đến khu trọ ở hẻm 84/90 Tân Sơn Nhì để báo lại cho Huyền, chuẩn bị đưa C. sang Thái Lan.

Nhận kết quả siêu âm của phụ nữ MTH, Thắm (bìa trái) chở H.T.C (giữa) tới phòng trọ của Huyền (sát phòng trọ PV) để người này dặn dò, chuẩn bị cho chuyến đi Thái Lan ẢNH: THANH NIÊN

Trưa 11.4, Huyền cung cấp cho C. một chiếc sim du lịch Thái Lan. Đây là loại sim có thể truy cập internet không giới hạn, đồng thời nghe gọi trong vòng 10 ngày kể từ ngày kích hoạt. Chiều 15.4, Huyền giao hộ chiếu mang tên H.T.C cùng 3.000 baht và vé máy bay. Huyền trực tiếp cài đặt Viber trên điện thoại của C., kết nối với đầu mối phụ trách tại Thái Lan, hoàn tất khâu chuẩn bị trước khi xuất cảnh. Đến 13 giờ 15 ngày 16.4, C. khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan).

Từ thời điểm rời khu trọ, C. được yêu cầu tự đặt xe công nghệ ra sân bay. Khi sang đến Thái Lan, người phụ nữ này tiếp tục tự di chuyển theo hướng dẫn từ xa, trước khi được Thu Ba đưa đến cơ sở y tế để thực hiện cấy phôi.

Huyền hướng dẫn H.T.C lấy vé máy bay điện tử. Theo thông tin, chuyến bay khởi hành lúc 13 giờ 15 ngày 16.4 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) ẢNH: THANH NIÊN

"Không cần hỏi, cứ làm theo"

Ngày 13.4, sau chuyến cấy phôi thành công tại Thái Lan, N.C.K.D (35 tuổi, quê Tây Ninh) trở về VN tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13 giờ. Rời sân bay, D. được xe công nghệ đưa về dãy trọ trong hẻm 84/90 Tân Sơn Nhì, điểm tập kết quen thuộc của đường dây.

Từ hồ sơ, hộ chiếu, thông tin vé máy bay và các tư liệu mà PV Thanh Niên thu thập cho thấy, trước đó ngày 2.4, D. được đường dây sắp xếp xuất cảnh sang Thái Lan (khởi hành lúc 11 giờ). Ngay khi vừa xuống sân bay Suvarnabhumi, D. được bố trí lưu trú tại khách sạn SC Park từ ngày 2.4 đến 4.4, với chi phí hơn 142 USD (khoảng 3,75 triệu đồng). Số tiền này do đường dây thanh toán.

Sau bữa cơm, phụ nữ MTH tên T.T.T.N bị giám sát việc sử dụng thuốc có chữ Thái Lan ẢNH: THANH NIÊN

Sau đó, thông qua ứng dụng Viber, D. tiếp tục được hướng dẫn lên chiếc xe đã được đặt sẵn, nhận chìa khóa rồi tự mở cửa căn hộ chung cư do đường dây bố trí từ trước để lưu trú, chờ đến ngày thực hiện cấy phôi. "Mãi đến ngày tới bệnh viện cấy phôi, mình mới được biết mặt Thu Ba", D. kể.

Trong khi đó, T.T.T.N (38 tuổi, đang MTH khoảng 2 tháng) cho biết, toàn bộ quá trình được kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu. Môi giới Huyền theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, cung cấp thuốc uống và thuốc tiêm (không rõ loại) để N. tiêm quanh vùng rốn (như Thanh Niên đã đề cập số trước). Sau đó, N. được đưa đến cơ sở thuộc hệ thống y tế phụ sản trên đường Tân Sơn Nhì để siêu âm, thăm khám. Khoảng một tuần tiếp theo, hộ chiếu và vé máy bay được chuẩn bị sẵn để N. tự bay sang Thái Lan. Trong suốt quá trình này, N. không hề biết "gia đình thuê" là ai mà chỉ làm việc thông qua Huyền.

T.T.T.N (trái) khoe với “đồng nghiệp” về kết quả khám thai rất tốt ẢNH: THANH NIÊN

Tại Thái Lan, N. được bố trí ở khách sạn một đêm rồi chuyển đến một căn hộ do đường dây sắp xếp. "Đi theo diện du lịch nên phải lưu trú khách sạn để lưu thông tin, hôm sau mới có xe đón về chung cư đã được chuẩn bị sẵn", N. giải thích, đồng thời cho hay mãi đến ngày vào bệnh viện cấy phôi mới được gặp mặt Thu Ba.

Mô tả việc cấy phôi, N. nói: "Ống nhỏ như sợi chỉ, được đưa qua đường âm đạo. Không gây mê, vẫn nói chuyện bình thường với bác sĩ". Theo các phụ nữ MTH khác, tổng thời gian ở Thái Lan kéo dài khoảng 1 tuần, họ được cung cấp 3.000 baht để tiêu vặt. Trước ngày cấy phôi, họ không hề gặp trực tiếp Thu Ba mà chỉ liên lạc qua ứng dụng Viber. Đến ngày thực hiện, người này mới xuất hiện, đưa họ đến cơ sở y tế.

Sau cấy phôi trở về VN, chị N.C.K.D vẫn được yêu cầu sử dụng thuốc uống và tiêm ẢNH: THANH NIÊN

Khoảng 5 ngày sau cấy phôi, người MTH được cung cấp que thử thai để kiểm tra, đồng thời được xét nghiệm beta. Nếu kết quả tốt, vé máy bay sẽ được đặt sẵn để họ quay về VN dưỡng thai. "Sang đó, em chỉ cần kiểm tra đúng tên mình, không cần hỏi, cứ làm theo chỉ dẫn vì đã có chị Thu Ba lo hết", N. dặn dò khi biết PV đang chờ ngày sang Thái Lan cấy phôi.

Tài khoản tên “mango” được nhắc đến với tên Thu Ba (quê Đồng Nai, sống tại Thái Lan), thông qua ứng dụng Viber điều phối, hướng dẫn hoạt động của cả đường dây ẢNH: THANH NIÊN

Đằng sau những chuyến xuất cảnh theo diện du lịch ngắn ngày thực chất là lớp vỏ che đậy cho hoạt động cấy phôi xuyên biên giới được tổ chức bài bản. Trở về VN, những người MTH lập tức bị đưa vào các khu trọ riêng biệt để uống thuốc, tiêm thuốc và dưỡng thai dưới sự giám sát chặt chẽ của nhóm môi giới, chờ đến ngày giao đứa trẻ vừa mang nặng đẻ đau cho người khác. Và trong lúc này, cuộc giao dịch khác cũng sắp diễn ra phía sau cánh cửa bệnh viện… (còn tiếp)