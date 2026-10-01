Boeing giành được hợp đồng tiêm kích 20 tỉ USD của Mỹ

Theo thông cáo ngày 29.9, Boeing sẽ phát triển dòng tiêm kích với mã hiệu F/A-XX, dự kiến từng bước thay thế phi đội F/A-18 Super Hornet biên chế cho Hải quân Mỹ (cũng do Boeing sản xuất) kể từ thập niên 2030. Hiện các chi tiết kỹ thuật của chương trình F/A-XX vẫn được giữ kín.

Ý tưởng thiết kế tiêm kích thế hệ mới F/A-XX của Boeing hồi năm 2013 Ảnh: Boeing

Đây là lần thứ hai Boeing được Lầu Năm Góc lựa chọn trong nhiệm kỳ hiện tại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để phát triển hệ thống tiêm kích thế hệ mới, vượt qua đối thủ nặng ký là Tập đoàn Northrop Grumman (Mỹ). Hồi tháng 3.2025, Không quân Mỹ cũng đã trao cho Boeing hợp đồng chế tạo mẫu tiêm kích tàng hình mới F-47.

Về mặt chiến lược, ông Michael Duffey, quan chức phụ trách mua sắm của Lầu Năm Góc, nhấn mạnh chương trình F/A-XX là khoản đầu tư quan trọng với an ninh quốc gia và năng lực không chiến của Mỹ, đồng thời đề nghị bàn giao đúng kế hoạch. Quân đội Mỹ đặt nhiều yêu cầu kỹ thuật và công nghệ khắt khe cho các dự án tiêm kích đang được phát triển, trong đó bao gồm khả năng phối hợp tốt với máy bay không người lái (UAV) nhằm đảm bảo ưu thế trên không. Theo chuyên trang USNI News, những năm qua, Hải quân Mỹ từ chỗ muốn F/A-XX đóng vai trò như "kho tên lửa trên không" sang kỳ vọng máy bay thế hệ mới trở thành "sát thủ tàng hình", với khả năng chỉ huy nhiều UAV tấn công đa mục tiêu.