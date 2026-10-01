Boeing vượt đối thủ giành hợp đồng chế tạo tiêm kích thế hệ mới cho hải quân Mỹ

Lầu Năm Góc thông báo Boeing đã được chọn để chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ tiếp theo cho Hải quân Mỹ, đánh dấu thắng lợi lớn thứ hai liên tiếp của hãng hàng không vũ trụ này trong mảng máy bay chiến đấu.

Phóng viên Reuters Dan Catchpole cho biết: “Boeing đã đi từ chỗ suýt phải từ bỏ mảng kinh doanh máy bay chiến đấu để rồi giờ đây giành được hợp đồng chế tạo các siêu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ sáu của Mỹ. Câu hỏi đặt ra lúc này là: liệu Boeing có thực sự hoàn thành được một nhiệm vụ phức tạp và khó khăn hơn bất cứ dự án nào họ từng thực hiện trước đây hay không?”

“Lầu Năm Góc đã trao cho Boeing hợp đồng thực hiện chương trình tiêm kích thế hệ mới của Hải quân. Hiện tại, dự án này được gọi là F/A-XX và chưa có tên gọi chính thức cụ thể. Tuy nhiên, đây là dòng tiêm kích thế hệ thứ sáu - mẫu máy bay của tương lai với những khả năng vượt xa bất kỳ loại tiêm kích nào hiện có trong biên chế của Mỹ. Đây là loại máy bay có khả năng tác chiến trên chiến trường khốc liệt, nơi công nghệ đóng vai trò chủ đạo, trong một cuộc chiến tranh toàn diện với Trung Quốc trong tương lai. Và đó chính là điều mà Hải quân Mỹ kỳ vọng”.

“Đây là một cú lội ngược dòng ngoạn mục của Boeing. Khi hợp đồng chế tạo mẫu tiêm kích hiện đại nhất hiện nay là F-35 được trao cho Lockheed Martin, dường như Boeing đã đứng trước nguy cơ phải rút lui khỏi lĩnh vực sản xuất máy bay chiến đấu. Boeing đã không thắng bất kỳ cuộc đấu thầu nào trong nhiều năm và thực sự... không còn tương lai nào cho mảng này. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã thay đổi cục diện và giành được cả hai hợp đồng chế tạo tiêm kích thế hệ thứ sáu cho cả Không quân lẫn Hải quân Mỹ”.

“Hợp đồng phát triển này có trị giá khoảng 20 tỉ USD. Sau khi máy bay được phát triển hoàn thiện, các hợp đồng sản xuất thực tế sẽ tiếp nối; dự kiến tổng giá trị mang lại cho Boeing có thể lên tới hàng trăm tỉ USD trong nhiều năm tới. Năm ngoái, Lầu Năm Góc thực tế không muốn đưa khoản ngân sách cho chương trình này vào ngân sách quốc phòng hiện tại và đã cố gắng giãn tiến độ thực hiện; lý do là họ đã hoặc sắp trao hợp đồng mới của Không quân Mỹ - hợp đồng chế tạo mẫu F-47 mà Boeing đã giành được trong năm nay. Họ muốn giãn cách thời gian triển khai hai chương trình này vì cho rằng nền tảng công nghiệp, và đặc biệt là năng lực kỹ thuật tại Mỹ, chưa đủ mạnh để cùng lúc phát triển hai loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu”.

“Nói một cách đơn giản, Lầu Năm Góc không tin rằng hiện có đủ kỹ sư trong lĩnh vực chuyên môn cao này để có thể đồng thời phát triển hai chương trình cực kỳ phức tạp như vậy. Tuy nhiên, các nhà lập pháp tại Quốc hội đã đấu tranh để đưa khoản ngân sách này trở lại chương trình”.

“Và giờ đây, nước Mỹ đang ở thời điểm này. Boeing đã đầu tư mạnh mẽ để mở rộng năng lực của mình. Giờ đây, chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Boeing có thể hoàn thành hai chương trình vô cùng phức tạp này hay không - những dự án có độ phức tạp vượt xa bất kỳ chương trình quân sự nào mà Boeing từng thực hiện trong lịch sử của mình”.