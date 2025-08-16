Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bồi đắp EQ cho học sinh: Rèn từ sách vở hay trải nghiệm đời thường?
Video Giáo dục

Bồi đắp EQ cho học sinh: Rèn từ sách vở hay trải nghiệm đời thường?

Thúy Hằng - Yến Thi
16/08/2025 19:00 GMT+7

EQ cần thiết, vậy có thể rèn bằng sách vở được không? Các thầy cô có những hoạt động giáo dục nào để rèn kỹ năng sống và nuôi dưỡng EQ cho học sinh?

Bồi đắp EQ cho học sinh: Rèn từ sách vở hay trải nghiệm đời thường?

Thạc sĩ Lâm Nguyên Bảo, Giám đốc Công ty Giáo dục Song Nguyên, cho rằng EQ không thể học qua sách vở, mà cần được rèn trong tình huống thực tế. Ví dụ khi học sinh sống xa nhà, chia sẻ không gian, xử lý mâu thuẫn và bất đồng - đó chính là lúc EQ được kích hoạt. Có những tình huống nhỏ giúp học sinh hiểu bản thân, biết lắng nghe, điều tiết cảm xúc và tự lập. Hay học sinh được làm quen các bài tập giả lập như "xử lý mâu thuẫn", "giải tỏa áp lực thi cử" giúp học sinh thực hành EQ một cách chủ động. Đồng thời, khi được tham gia các hoạt động ngoại khóa như diễn kịch, thuyết trình, làm việc nhóm (teamwork) giúp rèn kỹ năng giao tiếp, đồng cảm và tự nhận thức.

"EQ là 'vũ khí mềm' giúp học sinh không chỉ học tốt mà còn sống hạnh phúc, thành công trong thời đại AI", thạc sĩ Lâm Nguyên Bảo nhận xét.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi:

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, 17 giờ ngày 20.8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần thực hiện thao tác gì để chắc chắn trúng tuyển?

Xem thêm bình luận