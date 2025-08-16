Bồi đắp EQ cho học sinh: Rèn từ sách vở hay trải nghiệm đời thường?

Thạc sĩ Lâm Nguyên Bảo, Giám đốc Công ty Giáo dục Song Nguyên, cho rằng EQ không thể học qua sách vở, mà cần được rèn trong tình huống thực tế. Ví dụ khi học sinh sống xa nhà, chia sẻ không gian, xử lý mâu thuẫn và bất đồng - đó chính là lúc EQ được kích hoạt. Có những tình huống nhỏ giúp học sinh hiểu bản thân, biết lắng nghe, điều tiết cảm xúc và tự lập. Hay học sinh được làm quen các bài tập giả lập như "xử lý mâu thuẫn", "giải tỏa áp lực thi cử" giúp học sinh thực hành EQ một cách chủ động. Đồng thời, khi được tham gia các hoạt động ngoại khóa như diễn kịch, thuyết trình, làm việc nhóm (teamwork) giúp rèn kỹ năng giao tiếp, đồng cảm và tự nhận thức.

"EQ là 'vũ khí mềm' giúp học sinh không chỉ học tốt mà còn sống hạnh phúc, thành công trong thời đại AI", thạc sĩ Lâm Nguyên Bảo nhận xét.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi:

Bồi đắp EQ cho học sinh: Rèn từ sách vở hay trải nghiệm đời thường?



