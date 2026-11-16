Bồi dưỡng học sinh giỏi: Phát hiện sớm, nuôi dưỡng đam mê

Với Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (P.Tân Hưng, TP.HCM), công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường xác định kết quả không chỉ được đo bằng số lượng giải thưởng, mà còn ở khả năng xây dựng nguồn HS kế cận, đội ngũ giáo viên (GV) ổn định và quy trình bồi dưỡng có chiều sâu.

Trong 8 năm học gần đây, từ 2018 - 2019 đến 2025 - 2026, số giải HS giỏi cấp thành phố của trường lần lượt là 29, 29, 33, 33, 31, 29, 20 và 24 giải. Kết quả này cho thấy trường có nền tảng bồi dưỡng HS giỏi, song thành tích giữa các năm và các môn chưa thật đồng đều. Từ thực tế đó, nhà trường tập trung củng cố nguồn từ lớp dưới, giữ vững các môn thế mạnh và tìm giải pháp phục hồi những môn đang chững lại.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (P.Tân Hưng, TP.HCM) ẢNH: NTCC

Nhận diện tiềm năng học sinh từ lớp 6, lớp 7

Một giải pháp được chú trọng là phát hiện HS có tố chất ngay từ lớp 6, lớp 7, thông qua từng tiết học. Việc lựa chọn không chỉ dựa vào điểm số mà còn chú ý khả năng suy luận, cách đặt câu hỏi, năng lực diễn đạt, sự kiên trì và niềm say mê môn học.

Mỗi tổ chuyên môn lập danh sách HS nguồn theo hướng mở, định kỳ rà soát, bổ sung để tránh bỏ sót những em phát triển năng lực muộn. Cách làm này tạo thêm cơ hội cho HS được nhận diện thế mạnh và tham gia bồi dưỡng phù hợp.

Trường chú trọng, phát hiện bồi dưỡng học sinh có tố chất ngay từ lớp 6, lớp 7 ẢNH: NTCC

Quá trình bồi dưỡng được tổ chức theo 3 tầng: tạo nguồn, nhóm tiềm năng và đội tuyển thành phố. Với HS đội tuyển, GV theo dõi cụ thể điểm mạnh, điểm yếu, những chuyên đề còn hạn chế và các lỗi lặp lại qua từng lần khảo sát.

Sau mỗi bài kiểm tra, trọng tâm không chỉ là chữa đáp án. GV cần giúp HS hiểu nguyên nhân mắc lỗi, cách khắc phục để tiến bộ. Kết quả khảo sát cũng là căn cứ điều chỉnh nội dung bồi dưỡng, tránh dồn áp lực vào giai đoạn cuối.

Đầu tư cho đội ngũ, giữ động lực học tập

Căn cứ kết quả năm học 2025 - 2026, các môn ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử, công nghệ, máy tính cầm tay và khoa học tự nhiên tiếp tục được trường quan tâm đầu tư khi vẫn có kết quả ở cấp thành phố.

Với những môn từng có thành tích nhưng đang có xu hướng giảm, ban giám hiệu và tổ chuyên môn rà soát nguồn HS, thời lượng bồi dưỡng, nội dung chuyên đề và phân công giáo viên để xác định nguyên nhân.

Đề cập định hướng đào tạo, bồi dưỡng HS giỏi trong thời gian tới, ông Ngô Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, chia sẻ nhà trường chú trọng xây dựng ngân hàng chuyên đề, đề phân hóa, đề thi thử và học liệu dùng chung. Việc chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn nhằm phát huy sức mạnh tập thể, giúp chất lượng đội tuyển không phụ thuộc vào một cá nhân.

Cùng với chuyên môn, trường tăng cường phối hợp giữa GV, phụ huynh và HS. Riêng với lớp 9, việc bồi dưỡng cần được cân đối với học chính khóa và mục tiêu tuyển sinh lớp 10. Thành tích phải đi cùng sự tiến bộ, sức khỏe, sự tự tin và niềm yêu thích môn học.

Thời gian tới, trường phấn đấu từng bước đưa kết quả HS giỏi cấp thành phố trở lại khoảng 30 giải/năm. Đi cùng mục tiêu này là nâng chất lượng giải, ổn định kết quả giữa các môn và xây dựng nguồn kế thừa, hướng tới bồi dưỡng HS giỏi bền vững.