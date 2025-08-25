Bom đạn Israel vùi dập ngoại ô thành phố Gaza trước giờ tấn công

Khói dày đặc bốc lên tại thành phố Gaza sau các cuộc không kích của Israel hôm 24.8, trong bối cảnh giới lãnh đạo Israel tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công đã được lên kế hoạch vào thành phố này.

Người dân cho biết máy bay và xe tăng Israel đã dội bom đạn vào vùng ngoại ô phía đông và phía bắc thành phố trong đêm, phá hủy nhiều nhà cửa.

Người dân Palestine than khóc cho những người thân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, trong đó có cả trẻ em.

Các xe quân sự bên phía biên giới Israel với Gaza, ngày 25.8.2025 ẢNH: REUTERS

Trong tháng này, Israel đã phê duyệt một kế hoạch nhằm giành quyền kiểm soát Thành phố Gaza, nơi mà Israel xem là thành trì cuối cùng của Hamas. Dự kiến cuộc đàm phán sẽ không bắt đầu trong vài tuần tới, tạo điều kiện cho các bên trung gian là Ai Cập và Qatar cố gắng nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, hôm 24.8 tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công, vốn đã gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình trong nước.

Trước đó hai ngày, ông Katz tuyên bố Thành phố Gaza sẽ bị san phẳng, trừ khi Hamas đồng ý chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản của Israel và thả tất cả các con tin còn lại.

Trong một tuyên bố hôm 24.8, Hamas cho biết kế hoạch chiếm thành phố Gaza cho thấy Israel không nghiêm túc về lệnh ngừng bắn, đồng thời nói rằng thỏa thuận ngừng bắn là “cách duy nhất để trả tự do cho các con tin”.