Bom tấn 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse' bị hoãn ra rạp do... đình công

Sự chậm trễ đáng chú ý đối với bom tấn Spider-Man: Beyond the Spider-Verse xảy ra khi các cuộc đình công của Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA) và Hiệp hội biên kịch Mỹ (WGA) làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hằng ngày của Hollywood. Cuộc xung đột khiến việc ra mắt các bộ phim lớn vào mùa thu năm nay đặc biệt khó khăn nếu không có sự tham gia quảng bá của các ngôi sao tài năng.

Cảnh trong phim Spider-Man: Beyond the Spider-Verse IMDb

Phần phim Marvel được mong đợi Kraven the Hunter có ngôi sao Aaron Taylor-Johnson đóng chính theo kế hoạch ra rạp ngày 6.10.2023 sẽ chuyển sang 30.8.2024.

Những người trong hãng Sony Pictures cho biết, việc quảng bá phim rất quan trọng. Vì vậy nam chính Taylor-Johnson cần tham gia một chuyến đi gặp gỡ báo chí toàn cầu trong hơn hai tháng để mở đầu dự án phim hành động này.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - phần phim thứ ba trong loạt phim hoạt hình bom tấn vẫn chưa có ngày phát hành. Một nguồn tin của Sony Pictures cho biết, dự kiến phim sẽ chiếu ra mắt vào ngày 29.3.2024. Do đình công của công đoàn, dàn diễn viên lồng tiếng không thể hoàn thành ghi âm lời thoại kịp thời cho phim nên không thể ra rạp vào mùa xuân năm sau. Ngày dự kiến phát hành mới sẽ được Sony Pictures công bố trong những tuần tới.

Phần tiếp theo của Ghostbusters: Afterlife do Jason Reitman đạo diễn (từng thu về hơn 200 triệu USD tại phòng vé toàn cầu vào năm 2021) đã bị đẩy từ 20.12.2023 sang 29.3.2024.

Ngôi sao Aaron Taylor-Johnson trong phim Kraven the Hunter IMDb

Dự án They Listen hiện cũng bị dời ngày khởi chiếu theo kế hoạch là 30.8.2024.

Lần lỗi hẹn của Sony Pictures chỉ là phần nổi của tảng băng khi nói đến sự chậm trễ liên quan đến đình công, Báo chí đăng tải nhiều bài viết kể từ khi xung đột SAG-AFTRA và WGA với nhiều hãng phim xảy ra từ ba tuần trước.

Bom tấn hoạt hình Spider-Man: Beyond the Spider-Verse do bộ ba Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K.Thompson đạo diễn, với phần lồng tiếng của Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Kimiko Glenn…