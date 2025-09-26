Bóng bàn Việt Nam ngổn ngang trước SEA Games 33, chưa tìm được HLV trưởng

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam gặp khó

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển bóng bàn VN với 22 tuyển thủ tập trung vào đầu tháng 8 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. So với các đội tuyển khác và cũng so với các kỳ SEA Games trước đó, lịch tập trung của đội tuyển bóng bàn VN được xem là muộn.

Nguyễn Anh Tú được kỳ vọng tỏa sáng ở SEA Games 33 Ảnh: Vương Anh

Tuy nhiên, đến nay đội tuyển bóng bàn VN vẫn chưa tập trung. Hôm qua, một lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn VN cho biết, sau khi tính toán, cân nhắc, rà soát lực lượng sau giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc đang diễn ra tại Phú Thọ, đội tuyển bóng bàn VN sẽ tập trung vào đầu tháng 10 với lực lượng tinh gọn. Đội sẽ có chuyến tập huấn ở Trung Quốc vào tháng 11 trước khi sang Thái Lan dự SEA Games 33 (diễn ra từ ngày 9 - 20.12).

"Lẽ ra đội tuyển bóng bàn VN cần được tập trung vào tháng 5 sau giải vô địch quốc gia. Khi đó, chúng ta tuyển chọn các gương mặt xuất sắc từ giải quốc gia cùng một số tài năng. Sau đó, tiếp tục rà soát lực lượng qua giải các tay vợt xuất sắc để bổ sung, thay thế và bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 33. Lộ trình chuẩn bị như hiện nay là chưa ổn", một cựu HLV đội tuyển bóng bàn VN chia sẻ.

Đến lúc này, bộ môn cùng Liên đoàn Bóng bàn VN cũng chưa chọn được HLV trưởng cho đội tuyển bóng bàn VN ở SEA Games 33. Địa điểm tập trung cho đội tuyển cũng tạo ý kiến trái chiều, ban đầu ở TP.HCM, sau đó là Hà Nội.

Ông Phan Anh Tuấn, phụ trách bộ môn Bóng bàn Cục TDTT VN, cho biết mục tiêu của đội tuyển bóng bàn VN ở SEA Games 33 là nỗ lực bảo vệ 1 HCV. Môn bóng bàn ở SEA Games ngoài sự áp đảo của Singapore còn có sự cạnh tranh quyết liệt của các nước như Thái Lan, Indonesia, VN. Tuy nhiên, ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp gồm SEA Games 29 (năm 2017 tại Malaysia), SEA Games 30 (2019 tại Philippines), SEA Games 31 (2022 tại VN), SEA Games 32 (2023 tại Campuchia), đội tuyển VN đều xuất sắc có được 1 HCV trong tổng số 7 nội dung thi đấu là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh vẫn là chủ lực và đang có phong độ ổn định khi vừa giúp đội TP.HCM vô địch đồng đội nữ giải xuất sắc và hướng đến mục tiêu đoạt HCV cá nhân. Năm ngoái, Diệu Khánh khẳng định tài năng với HCV đơn nữ Đông Nam Á. Từ đầu năm đến nay, cô cũng được trao cơ hội thi đấu một số giải quốc tế để trui rèn.

Ở đơn nam, bóng bàn VN kỳ vọng vào Nguyễn Anh Tú. Tay vợt này cũng được tạo điều kiện thi đấu quốc tế trong thời gian qua, được kỳ vọng giúp đội tuyển nam bóng bàn VN tỏa sáng vào tháng 12 tới. Ngoài ra, bóng bàn VN cũng "có duyên" ở các nội dung đồng đội khi từng vô địch đôi nam, đôi nam nữ SEA Games. Đinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc là đương kim vô địch đôi nam nữ SEA Games và vẫn kết hợp cùng nhau trong thời gian qua nên hứa hẹn giữ vững vị thế ở SEA Games lần này. Bên cạnh đó là các gương mặt như Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh (nam).

Với dàn tuyển thủ khá chất lượng, nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, bóng bàn VN hoàn toàn có khả năng gặt hái thành tích tốt ở SEA Games 33.